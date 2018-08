- Kalp ve dolaşım sistemine faydalı, gıda endüstrisinde taze salata meyvesi olarak tüketilmesinin yanında yağ içeriklerinden dolayı kozmetik endüstrisinde güneş koruyucu ve güzellik kremleri, sağlık sabunları ve kozmetik içerikli şampuanlar yapılarak kullanılan avokado üretiminin Antalya'da 10 yılda 12 kat arttığı bildirildi.Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, dünya üzerinde 5 kıt'ada 50’ye yakın ülkede tarımı yapılan avokadonun her zaman yeşil, subtropik bir meyve türü olduğunu belirterek, "Ekolojik koşullardaki seçiciliği nedeniyle yetiştirilen alanların sınırlı olmasından dolayı sadece Akdeniz sahil şeridinde ticari amaçla avokado yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde avokado üretiminin 4 bin 705 da alanda 2 bin 242 ton ile yaklaşık yüzde 81’i Antalya'da gerçekleşmektedir. Antalya'da ise en fazla üretim Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Aksu İlçelerimizde yapılmaktadır" dedi.2017 yılı TUİK verilerine değinen Özen, Türkiye’de avokado üretiminin 1997 yılında 225 ton iken bu rakamın 2017 yılında yaklaşık 12 kat artarak 2 bin 765 tona ulaştığı bilgisini paylaştı. Dünyada ortalama ağaç başına verimin yaklaşık 40-45 kilogram iken Türkiye’de bu değerin 50-60 kilogramlara kadar çıkabildiğini söyleyen Özen, "Avokado yetiştirilen alanların sınırlı olması, yüksek besin değerinin bulunması, kendine özgü tadının olması nedeniyle pazarda yüksek fiyatla alıcı bulabilmektedir. Avrupa ülkelerinde bol tüketilen, E ve C vitamini açısından zengin bir meyve olan avokado 10 yıl öncesine kadar belli manavlarda ve belli semtlerde satılırken, son dönemlerde ülkemiz tarafından tanınması, alışkanlıklarımızın ve damak tadımızın değişmesi ile sadece ulusal market zincirlerinde değil, mahalle marketlerinde ve pazarlarda satılmaya başlandı" dedi.Avokadonun esas olarak taze salata meyvesi olarak tüketildiğini belirten Özen, yüksek besin değeri ve tekli doymamış oleik yağ asidi içeriğiyle kalp ve dolaşım sistemine faydalı olduğunu ayrıca A, C ve E vitaminlerince, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından da oldukça zengin bir meyve türü olduğuna da dikkat çekti. Özen, üreticilerin talebi üzerine İl Müdürlüğünün girişimleriyle Batem tarafından yıllık 10 bin adet avokado fidanı üretilerek üreticilerin hizmetine sunulduğunu da sözlerine ekledi.İHA