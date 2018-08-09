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Antalya'da 1 günde 5 boğulma vakası

Antalya il genelinde bir gün içerisinde 5 kişi boğuldu...

Antalya'da 1 günde 5 boğulma vakası
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Isparta Düğün Salonları

  - Antalya'da 1 günde 5 boğulma vakası 
  - Uyarılara rağmen ölümlerin önüne geçilemiyor 
 
 Antalya il genelinde bir gün içerisinde 5 kişi boğuldu.  
  Antalya’da aşırı sıcakların etkisiyle deniz ve mesire alanlarında yaşanan yoğunluk ölüm oranlarını artırdı. Dün ardı ardına boğulma vakaları yaşandı. Konyaaltı, Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yaşanan olaylarda 5 kişi boğuldu. Tüm uyarılara rağmen ölümlerin önüne geçilemediği boğulma vakalarında hayatını kaybedenlerin erkek ve 3’ünün de henüz genç yaşta olduğu öğrenildi.  
  Vakaların ilki Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Tatil için Konya’dan Alanya’ya gelen ve Mahmutlar Mahallesi sahilinde önceki gün sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Salih Ercan Kışlakçı (41), bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kışlakçı, kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kışlakçı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Kışlakçı, 1 günlük yaşam savaşını kaybetti.  
 
  Zıpkınla balık avlarken hayatını kaybetti 
  Bir diğer boğulma vakası ise Gazipaşa ilçesinde yaşandı. Dün saat 18.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde sarp kayalıklardan inerek sahile ulaşan ve denize giren S.Ö. (17) ile Selçuk Can Polat (17) yüzerek açıklara doğru ilerledi. İddiaya göre, burada serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan gençler, kayalık bir noktada balık olduğunu görünce dalışa başladı. Yaklaşık 35 metre derinliği bulunan bölgede dalış yapan S.Ö. bir süre sonra su yüzeyine çıktı. Arkadaşı Selçuk Can Polat'ın su yüzeyinde zıpkınını gören S.Ö. paniğe kapılarak karaya çıktı. Çığlık atarak yardım isteyen S.Ö.'nün imdadına çevredeki çiftçiler yetişerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi. Gençlerin dalış yaptığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar arama yaptı. Arama çalışmalarına katılan S.Ö. olay anını anlattı. 
  Birlikte daldıklarını ancak kendisinin su yüzüne çıktıktan sonra arkadaşı Selçuk Can'ı göremediğini belirten S.Ö., "Suyun yüzeyinde bir süre arkadaşımı aradım ama bulamadım. Daha sonra makarası açılmış zıpkınını suyun yüzeyinde gördüm. Korktum tekrar dalış yapamadım. Karaya çıkıp yardım istedim" dedi. 
  Arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası sabah saatlerinde gencin cesedine dalış yaptığı noktada ulaşıldı. Tekneyle Gazipaşa Yat Limanına getirilen ceset, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Lise son sınıf öğrencisi olan Selçuk Can Polat'ın tekneyle gelen cenazesini gören anne, baba ve yakınları fenalık geçirdi.  
 
  Manavgat’ta aynı gün 2 boğulma vakası 
  Bir diğer olay da dün saat 16.30 sıralarında Manavgat'ta meydana geldi. Manavgat'ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi (20) isimli genç, beraber çalıştığı arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Manavgat Şelalesi'nin 200 metre yukarısındaki ırmağa girdi. Talihsiz genç ırmağa girdikten bir süre sonra çırpınarak ırmakta kayboldu. Olayı gören arkadaşı tarafından haber verilmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekibi bot ile ırmak yüzeyinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken, Antalya’dan Sahil Güvenlik, polis ve jandarmadan dalgıç istendi. 
  Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının gelmesinin ardından dalgıçlar ilk dalışlarında gencin cansız bedenini kaybolduğu noktaya 4-5 metre mesafede buldu. Uğur Çiftçi’nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  
  Diğer vakada ise Cenger Mahallesi'nde bulunan Dilkum Sahil Sitesi sahilinde denize girdikten bir süre sonra Nafiz Dönmez’in çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar ve cankurtaran görevlisi, Nafiz Dönmez’i sahile çıkardı. İlk müdahalesi burada yapılan Dönmez kurtarılamadı. Dönmez’in cesedi, jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
 
  Son vaka haberi sabaha karşı Konyaaltı Sahili’nden geldi 
  Son olay ise günde binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Konyaaltı'da 11 numaralı plaj sahilinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında elinde siyah bir valizle sahile gelen bir kişi, iddiaya göre yüzmek için kıyafetlerini çıkardı. Bunun üzerine plaj görevlisi, gece denizde yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu söyledi. Eşyalarını koyduğu valizi şezlongun altına bırakan şahıs denize atladı. Sabah mesaiye gelen plaj yöneticileri valizin yerinde olduğunu görünce gece görevlisinden aldıkları bilgiler doğrultusunda durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla karadan polis, denizden ise deniz polisi ve sahil güvenlik seferber oldu. Valizde inceleme yapan polis, şahsın Almanya doğumlu, Tokat’ın Niksar nüfusuna kayıtlı Okan Yıldız (26) olduğunu belirledi. Okan Yıldız'ın valizinden pasaportu, cep telefonu, 65 lira ve giyim eşyaları çıktı. Polis, plaj çevresinde Okan Yıldız'ın bir yakınına ulaşamayınca valizi polis merkezine teslim etti. 
  Öte yandan Okan Yıldız için memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinden 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. 
  İhbar üzerine bölgeye denizden ve karadan Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İhbarın hemen ardından çalışmalara başlayan Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden ve yine Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından havadan ve karadan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Dalış Timleri tarafından ise su altında arama yapıldı. Aramalar sonunda Okan Yıldız'ın cansız bedeni öğle saatlerinde Konyaaltı sahili Boğaçayı açıklarında olay yerine 2,5 deniz mili mesafede su yüzeyinde bulunup Antalya askeri limana getirildi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ceset, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı.  
 
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İHA
                                         
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