Antalya'da çeşitli otellerde turistleri eğlendiren animasyon şirketlerinin, otelcilerin anlaştıkları ücretleri ödememeleri nedeniyle batma noktasına geldiği belirtildi.Çeşitli otellerde animasyon işletmeciliği yapan Art Event Group Şirketi sahibi Genco Tunçay, döviz kurlarındaki ani yükseliş ve inişler nedeniyle döviz üzerinden anlaşma yaptıkları otellerin ücretlerini ödemediklerini söyledi.Skal Antalya Kulübünün Ağustos Ayı yemekli toplantısında konuşan Art Event Group Şirketi sahibi Genco Tunçay, turizm sektöründe 1987 yılından bu yana hem çalışan hem de işveren olarak eğlence alanında (animasyon) hizmet verdiğini belirtti. En büyük sıkıntılarının, dövizdeki yükseliş ve inişler nedeniyle döviz üzerinden anlaştıkları otellerin ücretlerini ödememesi olarak gösteren Tunçay, ''Ülkemize karşı uygulanan bu son ekonomik savaş sonucunda oluşan kur dengesizliği, biz tüm eğlence firmalarını batma noktasına getirmiştir. Turizmi olduğundan daha da renkli, alımlı hale getiren eğlence sektörünün acil anlayışa ve desteğe ihtiyacı vardır. Sezon öncesinde yaşanan pazarlıklar, mesleğimizin doğası gereği döviz bazlı olarak kıran kırana yapılmaktadır. Maliyetlerimizin yüzde 80'inin döviz bazlı olduğu, hizmet verdiğimiz otel yöneticileri tarafından bilinmesine rağmen, bazı otellerimiz ödemelerini TL bazında yapmaktadır. Ufak tefek kayıplar yaşasak da bugüne kadar sesimizi çıkartmadan işimizi layıkıyla yapmaya devam ettik. Ancak durum şu an bizim cüzi kar marjlarımız ile bunu sürdürebilmemiz olanaksız hale gelmiştir” dedi.Geçtiğimiz Temmuz ayı sonunun fatura kuru 5.70 TL iken tahsil edilemeyen alacakların, 7,50 TL olan kur karşısında ciddi şekilde eridiğini ifade eden Genco Tunçay, ''Kurun şu an ya da yarın ya da bir dahaki aya ne olacağı bilinememekte öngörülememektedir. Bazı otellerimiz baştan beri döviz ödeme yapmaktadırlar. Bazıları ise bu haklı çağrımıza cevap verip temmuz başı itibarı ile döviz cari tutmaya başlamışlardır. Ve ödemelerini buna göre yapacaklarını taahhüt etmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.Anlaştıkları bazı otellerin anlaşma yaptıkları dövizle ücret ödemelerini yapmadığını anlatan Tunçay, ''Bırakın döviz ödemeyi, kurları sabitleme konusunda baskı görüyoruz.Bazı otellerimiz TL olmasını ama ivedi ödeme yapacaklarını taahhüt ettiler. Bazıları ‘döviz ödeyeyim ama biraz indirim yap. Patrona karşı elimiz kuvvetli olsun’ dediler. Onlarda sağ olsunlar'' ifadelerini kullandı.Bir otel yöneticisinin ödeme yapamayacağını, animasyon gösterilerinin iptal edilmesi halinde de bunu anlayışla karşılayacağını anlattığını vurgulayan Tunçay, şöyle devam etti:''Madem gösterilerim iptal edilebilecek kadar değersiz, o zaman bugüne kadar bunları alarak patronunun parasını niye çarçur edildi? Beni sezon başından niye angaje ettin? Bazen sadaka istediğimiz veya aldığımız bedelin tamamını cebe attığımız falan zannediliyor ona içerliyorum. Aslında isteğimiz çok basit, Benimle bin Avro'ya anlaştın, bin Avro’mu öde. İster TL öde, ister Yen öde, ister Riyal öde. Ama bana sonucunda anlaşılan meblağı öde. Kur farkı falan Beni ilgilendiremez, sanatçı bunu anlamaz. Kabul etmez, edene de sanatçı denmez, Çaresiz denir.”Tunçay, turizm gelirindeki dolar bazındaki artıştan dolayı memnun olduklarını ve bunda kendilerinin de payı olduğunu vurgulayarak, “'Turizm gelirlerinde dolar bazında yüzde 30 artış var deniliyor. Bundan herkes gibi bizde mutlu oluyoruz. Bu başarıda bizimde payımız vardır. Şu anda bizim sektörümüz destek bekliyor. Uçak krizi zamanında verdiğimiz desteğe karşı ufak bir destek istiyoruz. Hepsi bu. Yoksa batacağız” diyerek, sözlerini tamamladı.İHA