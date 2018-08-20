bubble kids

Antalya'da Animasyoncuların ‘otel’ isyanı!

Antalya'da Animasyoncuların ‘otel’ isyanı!
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - Animasyoncuların ‘otel’ isyanı   
  - Art Event Group Şirketi sahibi Genco Tunçay: “Oluşan kur dengesizliği, biz tüm eğlence firmalarını batma noktasına getirmiştir”   
  - “Maliyetlerimizin yüzde 80'inin döviz bazlı olduğu, hizmet verdiğimiz otel yöneticileri tarafından bilinmesine rağmen, bazı otellerimiz ödemelerini TL bazında yapmaktadır”   
  
 Antalya'da çeşitli otellerde turistleri eğlendiren animasyon şirketlerinin, otelcilerin anlaştıkları ücretleri ödememeleri nedeniyle batma noktasına geldiği belirtildi.   
  Çeşitli otellerde animasyon işletmeciliği yapan Art Event Group Şirketi sahibi Genco Tunçay, döviz kurlarındaki ani yükseliş ve inişler nedeniyle döviz üzerinden anlaşma yaptıkları otellerin ücretlerini ödemediklerini söyledi.   
  Skal Antalya Kulübünün Ağustos Ayı yemekli toplantısında konuşan Art Event Group Şirketi sahibi Genco Tunçay, turizm sektöründe 1987 yılından bu yana hem çalışan hem de işveren olarak eğlence alanında (animasyon) hizmet verdiğini belirtti. En büyük sıkıntılarının, dövizdeki yükseliş ve inişler nedeniyle döviz üzerinden anlaştıkları otellerin ücretlerini ödememesi olarak gösteren Tunçay, ''Ülkemize karşı uygulanan bu son ekonomik savaş sonucunda oluşan kur dengesizliği, biz tüm eğlence firmalarını batma noktasına getirmiştir. Turizmi olduğundan daha da renkli, alımlı hale getiren eğlence sektörünün acil anlayışa ve desteğe ihtiyacı vardır. Sezon öncesinde yaşanan pazarlıklar, mesleğimizin doğası gereği döviz bazlı olarak kıran kırana yapılmaktadır. Maliyetlerimizin yüzde 80'inin döviz bazlı olduğu, hizmet verdiğimiz otel yöneticileri tarafından bilinmesine rağmen, bazı otellerimiz ödemelerini TL bazında yapmaktadır. Ufak tefek kayıplar yaşasak da bugüne kadar sesimizi çıkartmadan işimizi layıkıyla yapmaya devam ettik. Ancak durum şu an bizim cüzi kar marjlarımız ile bunu sürdürebilmemiz olanaksız hale gelmiştir” dedi. 
  Geçtiğimiz Temmuz ayı sonunun fatura kuru 5.70 TL iken tahsil edilemeyen alacakların, 7,50 TL  olan kur karşısında ciddi şekilde eridiğini ifade eden Genco Tunçay, ''Kurun şu an ya da yarın ya da bir dahaki aya ne olacağı bilinememekte öngörülememektedir. Bazı otellerimiz baştan beri döviz ödeme yapmaktadırlar. Bazıları ise bu haklı çağrımıza cevap verip temmuz başı itibarı ile döviz cari tutmaya başlamışlardır. Ve ödemelerini buna göre yapacaklarını taahhüt etmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
  Anlaştıkları bazı otellerin anlaşma yaptıkları dövizle ücret ödemelerini yapmadığını anlatan Tunçay, ''Bırakın döviz ödemeyi, kurları sabitleme konusunda baskı görüyoruz. 
  Bazı otellerimiz TL olmasını ama ivedi ödeme yapacaklarını taahhüt ettiler. Bazıları ‘döviz ödeyeyim ama biraz indirim yap. Patrona karşı elimiz kuvvetli olsun’ dediler. Onlarda sağ olsunlar'' ifadelerini kullandı. 
   
  “İsteğimiz çok basit” 
  Bir otel yöneticisinin ödeme yapamayacağını, animasyon gösterilerinin iptal edilmesi halinde de bunu anlayışla karşılayacağını anlattığını vurgulayan Tunçay, şöyle devam etti: 
  ''Madem gösterilerim iptal edilebilecek kadar değersiz, o zaman bugüne kadar bunları alarak patronunun parasını niye çarçur edildi? Beni sezon başından niye angaje ettin? Bazen sadaka istediğimiz veya aldığımız bedelin tamamını cebe attığımız falan zannediliyor ona içerliyorum. Aslında isteğimiz çok basit, Benimle bin Avro'ya anlaştın, bin Avro’mu öde. İster TL öde, ister Yen öde, ister Riyal öde. Ama bana sonucunda anlaşılan meblağı öde. Kur farkı falan Beni ilgilendiremez, sanatçı bunu anlamaz. Kabul etmez, edene de sanatçı denmez, Çaresiz denir.” 
 
  “Sektörümüz destek bekliyor, yoksa batacağız” 
  Tunçay, turizm gelirindeki dolar bazındaki artıştan dolayı memnun olduklarını ve bunda kendilerinin de payı olduğunu vurgulayarak, “'Turizm gelirlerinde dolar bazında yüzde 30 artış var deniliyor. Bundan herkes gibi bizde mutlu oluyoruz. Bu başarıda bizimde payımız vardır. Şu anda bizim sektörümüz destek bekliyor. Uçak krizi zamanında verdiğimiz desteğe karşı ufak bir destek istiyoruz. Hepsi bu. Yoksa batacağız” diyerek, sözlerini tamamladı. 
 
AW473710_01


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Kırmızı Düdüklü Trafik Denetimi
Başkan Günaydın'ın Kurban Bayramı Mesajı
​ISPARTA VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yarısını devlet ödüyor! Fırsatçılar harekete geçti
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu?
Başkan Günaydın,Isparta hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldiBAŞKAN GÜNAYDIN,ISPARTA HAYVAN PAZARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek
Isparta'da uyuşturucuyu evin bahçesine gömmüşler!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı
Isparta'da Bayram Öncesi Kasaplar Denetlendi
Başkan Günaydın'dan Isparta Şemsiyeli Sokak Yorumu
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!
ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Isparta Belediyesi teyakkuzda olacak!
Isparta'da Asteğmenler ant içti ISPARTA'DA ASTEĞMENLER ANT İÇTİ
Isparta'da kaçak kazı operasyonu...ISPARTA'DA KAÇAK KAZI OPERASYONU...
Isparta'da Kurban Bayramı için önlemler alındı
Genç Mühendis Atölyesi Projesi tamamlandı
ISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYOR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDUÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDU15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAKISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK16 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYORISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYOR16 Ağustos 2018
Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı 15 Ağustos 2018
4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR14 Ağustos 2018
Türkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kurulduTürkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kuruldu16 Ağustos 2018
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDUISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU16 Ağustos 2018
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destekBayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek17 Ağustos 2018
Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını 15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 201816 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)17 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladıHazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı17 Ağustos 2018
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ17 Ağustos 2018
Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...14 Ağustos 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!16 Ağustos 2018
Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı 16 Ağustos 2018
Diyaliz merkezinde tanıştılar, böbrek nakli olup evlendiler Diyaliz merkezinde tanıştılar, böbrek nakli olup evlendiler 14 Ağustos 2018
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi 17 Ağustos 2018
Uşak’ı uçuran SDÜ’lü profesör, Isparta için benzer çalışmalar yapılmasını istiyor Uşak’ı uçuran SDÜ’lü profesör, Isparta için benzer çalışmalar yapılmasını istiyor 14 Ağustos 2018
2 bin dolar bozdurana bir gece konaklama bedava 2 bin dolar bozdurana bir gece konaklama bedava 15 Ağustos 2018