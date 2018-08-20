- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehit mezarlarını ve kimsesiz mezarları ziyaret etti. Ardından Alanya Belediye Mezarlığı’ndaki geleneksel çiçek dağıtım programında vatandaşların bayramını tebrik etti.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Mezarlığı’nı ziyaret ederek kimsesiz mezarlara çiçek dikti. Yücel daha sonra, Alanya Müftülüğü’nde görevli Çetin Kılıçarslan, Murat Demirhan ve Musa Tuncer ile birlikte Şehit Mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.Alanya Belediyesi her bayram olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı öncesinde de çiçek dağıtma geleneğini sürdürdü. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Arife Günü sabah 08.00’dan itibaren 21 mezarlıkta 17 türde toplam 55 bin adet çiçek, vatandaşlara yakınlarının mezarlarına dikmesi için ücretsiz olarak dağıtıldı.Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Arife Günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 21 mezarlıkta vatandaşlara toplam 55 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yaptı. Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı, Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı, Oba Aşşağıoba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Tosmur Ak Mezarlık, Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı, Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı ve Hisar içi Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtıldı.Alanya Belediyesi personeli, mezarlarını ziyarete gelen vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram etti. Yakınlarının mezarlarına çiçek dikmek isteyen vatandaşlar, fidelere yoğun ilgi gösterirken verilen bu hizmetten dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.İHA