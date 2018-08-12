Antalya’da evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu. Yangını söndürmek isteyen kadının sol eli yandı.Edinilen bilgiye göre, yangın saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2470 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Evde çocukları ile birlikte bulunan Ayşe D., mutfakta ocakta bıraktığı yemekten alevler yükselmeye başladı. Duman üzerin mutfağa koşan Ayşe D., kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Başarılı olmayınca Ayşe D., durumu itfaiyeye bildirdi. Korku yaşayan Ayşe D. ve diğer daire sakinleri binayı boşalttı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında mutfak büyük miktarda zarar gördü. Yangında sol eli yanan Ayşe D.’ye sağlık ekipleri ambulansta tedavi etti. Eli bandajla sarılan kadın evindeki yangın nedeniyle gözyaşlarıyla boğuldu. Komşuları tarafından sakinleştirilen Ayşe D. itfaiyenin çalışmasını tamamlamasının ardından eve girdi.İHA