- Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 1 kilo 892 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Alanya'nın kırsalında bulunan Boyalı Yaylası’ndaki bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Tespit üzerine belirlenen adrese dün saat 20.00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, bahçeye ekili halde 11 kök Hint keneviri ve 762,950 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili H.Y. ve M.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adem A. isimli şüphelinin Sugözü Mahallesi Zimbitlik Sokak üzerindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine savcılık izninin ardından belirlenen adrese saat 00.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, 1 kilo 130 gram esrar, çok sayıda esrar tohumu ve esrar satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Polis uyuşturuculara el koyarken, şüpheli Adem A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.İHA