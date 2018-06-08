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Antalya'da 451 bin 656 öğrenci, karne sevinci yaşadı

Antalya'da 451 bin 656 öğrenci, karne sevinci yaşadı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 08.06.2018 15:41
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Isparta Düğün Salonları

  - Antalya'da 451 bin 656 öğrenci, karne sevinci yaşadı   
 
Antalya'da 451 bin 656 öğrenci karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini öğretmenleriyle paylaştı.  

 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Antalya'da 451 bin 656 öğrenci ile 31 bin 750 öğretmen yaz tatiline girdi. İl genelinde tüm okullarda karne heyecanı yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu’nda düzenlediği karne törenine Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan katıldı. Karne dağıtım töreninin yapıldığı birinci sınıf öğrencilerine üzerinde kelebek motifi ve öğrencilere ait fotoğrafların bulunduğu karnelerini Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri dağıttı. 
Vali Karaloğlu, “Bu sene Antalya'da eğitim öğretimde 'Okulum Yeteneklerimi Keşfediyor' diye bir proje başlattık. Hem okulumuzda hem sınıflarda oluşturulan atmosferle hem de çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak faaliyetlerle başarılı bir şekilde uygulandığını gördük. Tatile çıkan çocuklarımıza iyi dinlenmeler diliyorum. Onları inşallah 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başında eylül ayında dinlenmiş olarak bulmak istiyoruz. Bol bol dinlensinler açık havada, çok fazla teknoloji mahkumu olmasınlar diye tavsiye ediyorum" dedi. 
 
Korkuteli ilçesi’nde de 9 bin 673 öğrenci karne aldı 
Korkuteli ilçesi’nde de 9 bin 673 öğrenci 750 öğretmen alınan karne ile tatile girdi. Korkuteli Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İlçe Milli Eğitim müdürü İsmet Yıldız ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. 
Karne dağıtım törenine katılan Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet edip karnelerini dağıttı. Kaymakam Tanrıkulu, öğrencilerin notlarını inceleyerek, çocuklara yaz tatilini en güzel şekilde geçirmelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. 
 
Kumluca’da 14 Bin 870 öğrenci karne heyecanı yaşadı 
Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Şehit Hasan Öztürk Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından öğrencilere karneleri ve değişik ödüller verildi.  
2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılında Kumluca’da, Bin 300 öğretmenin görev yaptığı 69 okul ve kurumda, 14 Bin 870 öğrenci eğitim gördü.  
 




İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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