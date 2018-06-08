- Antalya’nın Demre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi, Hint keneviri, kenevir tohumu ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Demre İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri Kapaklı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı ve kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile H.E.'nin evinde ve serasında arama yapan jandarma, bin 290 gram kubar esrar maddesi, 72 kök Hint keneviri, 2 adet esrar maddesi sarılı içime hazır sigara ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirdi.Olayla ilgili H.E. gözaltına alındı.İHA