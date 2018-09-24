Antalya otellerinde yerli malı rüzgarı

Antalya otellerinde yerli malı rüzgarı
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Isparta Düğün Salonları
  - Turizm başkentinden yerli malı ürünler dünyaya açılıyor   
  - Antalya otellerinde yerli malı rüzgarı   
 
 - Türkiye’nin turistik tesislerinde yerli malı kullanımı ve tanıtımı için Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Antalya Gastronomi Eğitimciler Birliği Derneği (AGEB) ve ANFAŞ işbirliğiyle başlatılan “869-Yerliyse Yeriz” kampanyası Antalya’dan başlıyor. Proje kapsamında Antalya otellerinden başlayıp Türkiye genelinde yerli malı kullanımı ve tanıtımı teşvik edilecek.   
  Turizmin başkenti Antalya’nın şefleri, yerli malı kullanımı için düğmeye bastı. TAFED’e bağlı AGEB ve Antalya Fuarcılık A.Ş. (ANFAŞ) tarafından başlatılan “869 - Yerliyse Yeriz” projesinin ilk adımı atıldı. 
  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önderliğinde başlatılan yerli üretim logolu ürünlerin kullanımı çağrısı üzerine Akdeniz’in şefleri, önlüklerine Türk bayrağını astı. 
  Antalya Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ANFAŞ Genel Müdürü Hüseyin Özdamar, AGEB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç, AGEB bünyesinde yer alan 300 üst düzey şef ve sektör temsilcileri katıldı. 
  
  Yerli ürün ateşi Antalya’dan yakıldı 
  Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AGEB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, kısa sürede önemli başarılı işlere imza atan AGEB’in hedefleri hakkında bilgi verdi. Erol, “Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı olumsuz durumlar bize, yerli üretimin desteklenmesi, değerli markalaşma konusunun desteklenmesi adına, Türkiye’nin uluslararası barkod kodu olan 869 rakamlı ürünlerin ve markaların desteklenmesi kampanyası ‘869 yerliyse yeriz’ kampanyasını da Antalya’dan bugün itibari ile başlatıyoruz. Bizler bu topraklarda çiftçimizin, emekçimizin ürettiği mahsulün, üretimlere katkı sağlaması konusunda desteklenmesini, yerli firmalarımızın inovasyon çalışmalarına ağırlık vererek, sadece yerli olduğu için değil rekabet ettiği ithal firmaların karşısında kaliteli ve değerli ürünlerin ve markaların sektöre kazandırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
 
  Yerli malı tüketiminde dev proje 
  Erol, AGEB öncülüğünde tanıtımı yapılan “869 - Yerliyse Yeriz” projesi kapsamında, 2 binin üzerinde turistik tesisiyle Türkiye’nin çok ev dışı tüketim payına sahip Antalya’nın otel mutfaklarında yerli üretim ürünlerin kullanılması teşvik edileceğini söyledi. Kampanya kapsamında sebzeden bakliyata, et ürünlerinden unlu mamulden, ambalajdan endüstriyel mutfak ekipmanlarına kadar kullanılan tüm gereçlerin yerli malı olması için çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Erol, Antalya’dan yola çıkılan bu kampanyanın TAFED’e bağlı tüm kuruluşlarca destekleneceğinin altını çizdi. 
 
  “Hepimiz aynı gemideyiz” 
  Projenin başarıya ulaşması ve yerli ürün kullanımının yaygınlaşması için tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Mustafa Erol, “Burada bulunan ve süreçlerimizde bizi destekleyen ithal ürünler satan firma sahipleri dostlarımızın da her ithal ürünü olmasa da yaptırabildikleri ürünleri kendi fabrikalarımıza ve üreticilerimizi yaptırmalarını hammadde kullanımına destek vermelerini istiyoruz. Bizler aynı gemideyiz. Personellerimizin gelişimi, markaların inovasyon çalışmalarına destek vermek, değerli ürün ve markaların mutfaklarımıza kazandırılması, sektörümüzün devamlılığının sağlanması hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bağımlılığımız arttıkça, refah yaşam standardımız ve özgürlüğümüz azalıyor. Böylesi güzel iklimi, değerli toprakları olan bir ülkede bağımlılığı azaltmak ve bunun için üzerimize düşen görevi yapmak hepimizin ecdada ve ülkeye olan borcudur” ifadelerini kullandı. 
 
  Özdamar: “Milli ürünlerimizi ANFAŞ’tan dünyaya açacağız” 
  ANFAŞ Genel Müdürü Hüseyin Özdamar, ANFAŞ olarak projeye tam desteğin verildiğini ifade ederek, “Bu kutsal yolculukta şahsım ve ANFAŞ adına sizlere desteklerimizin tam olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sizlerin varlığı geçmişten beri kurumumuza ve fuarlarımıza destek vermiştir. Bu iş birliği ile yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sizinle çıkmış olduğumuz bu onurlu yolculuk yıllarca devam edecek. Biz ANFAŞ olarak yeni yapımızla yaşadığımız dönüşümle yep yeni bir vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 26. Food Product ve 30. Hotel Equipment fuarlarımızda milli ürünlerimizi hep birlikte dünyaya açacağız” diye konuştu. 
 
  Satın almacılardan destek 
  Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç de, gıda sektöründe hizmetin baş halkasının üreticiler, son halkasının ise turizm emekçileri olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Bilgiç, “Bu zincirin sağlam bir yapıya sahip olmasının yegane kuralı halkaların birbirlerini desteklemesidir. Yerli ürün kullanımı üreticiye kaynak sağlayıp daha kaliteli, daha çeşitli daha az maliyetli ürün üretimine imkan tanır. Satın alma çalışanları olarak bize düşen görev, mutfak çalışanı arkadaşlarımız ile birlikte daha fazla yerli üreticiye ulaşarak yerli ürün kullanımını arttırmaktır” şeklinde konuştu. 
 
 Tamamı yerli malı yemekler ANFAŞ fuarlarında tanıtılacak 
 Tüketimin dışında üretimi ve yeni yatırımları da teşvik etmesi beklenen projenin en büyük adımı ise ANFAŞ fuarlarında atılacak. 16 - 19 Ocak 2019 tarihleri arasında eş zamanlı olarak Antalya Expo Center’da kapılarını açacak 26. FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile 30.HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı‘nda yerli malı ürünlerle yarışmalar, workshoplar, şovlar gerçekleştirilecek. Fuar sırasında, yurt içi 81 ilden ve yurt dışında 20’nin üzerinde hedef ülkeden getirilecek alım heyetleri, tamamen yerli üretim ürünlerden yapılan yemekleri tanıma ve inceleme imkanı bulacak. Türkiye’nin yerli malı ürünleri ANFAŞ fuarları aracılığıyla dünyaya tanıtılacak. 
 
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İHA
                                         
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