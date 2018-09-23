- Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 28’incisi gerçekleştirilen Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquathlon Finali’nin son gününde yaş grupları kısa mesafe ve paratriathlon, aquathlon, yıldızlar, genç ve büyük erkekler yarışı yapıldı. Büyük erkeklerde Avrupa birincisi MaxStuder oldu.Alanya Belediye ev sahipliğiyle düzenlenen Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquathlon Finali’nin son gününde yaş grupları sprint mesafede 99 sporcu, yıldızlar kategorisinde 51 sporcu, genç erkeklerde 31 sporcu, büyük erkeklerde 63 sporcu ve aquathlon yarışlarında 138 sporcu mücadele etti.Genç erkekler yarışında rakiplerini geride bırakarak 57 dakika 42 saniye ile galip gelen sporcu Rusya’dan katılan DaniilKondrashov oldu. Yarışa İngiltere’den katılan GuyEvans-Haggerty 58 dakika 16 saniye ile ikinci ve yine İngiltere’den katılan Daniel Dixon 58 dakika 36 saniye ile üçüncülüğü elde etti.Büyük erkeklerde 1.46.21 saniye ile İsviçre’den katılan MaxStuder Avrupa Kupası’nın sahibi oldu. İspanya’dan katılan RobertoSanchezMantecon 1.49.30 saniye ile ikinci ve İngiltere’den katılan Grant Sheldon 1.49.34 saniye ile üçüncü olarak yarışı tamamladı. Yarış sonunda dereceye giren sporcularamadalyalarını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verirken hediyelerini ise Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Chris Kitchen verdi.İHA