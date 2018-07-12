Antalya’nın Aksu ilçesinde bir sulama kanalının debisinin yükselmesi sonucu kanal çevresinde bulunan örtü altı tarım yapılan domates seralarını su bastı.Aksu ilçesinde yaz aylarında pamuk ve mısır sulamada kullanılan su kanalının debisinin yükselmesi, kanal çevresinde bulunan domates seralarını göle çevirdi. Örtü altı tarım alanlarında 1 metreye kadar yükselen su seviyesi, yeni sezona hazırlık için çalışma başlatılan seralarda küçük çaplı zararlara neden oldu. Çok sayıda çiftçi suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken birçok serada da su baskınının devam ettiği ifade edildi. Murtuna Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Burunsuz, 3 dönüme yakın alanının sular içerisinde kaldığını ifade ederek, "Kanalda suyun seviyesinin yükseldiğini yetkililere ilettik. Ama hiçbir önlem almadılar. Yeni sezona hazırlık için para harcayarak çektiğimiz poşetlerimiz suya kapılıp gitti. Su akmaya devam ediyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Hem camları hem seraları su bastı" dedi.İHA