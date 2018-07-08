- Antalya'da 18 gündür tedavileri devam eden siyam ikizleri, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alınarak biberonla beslenmeye başlandı.Alanya ilçesinde 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizlerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri devam ediyor. Ömer ve Fatma Evrensel çiftinin adlarını Yiğit ile Derman olarak düşündüğü ancak hastane kayıtlarına 'Evrensel bebek 1', 'Evrensel bebek 2' olarak geçen ve beyinleri ayrı, beynin ana damarı yapışık dünyaya gelen ikizler, yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedaviye cevap vermelerinin ardından normal servise alındı. Dünyaya ikişer kilogram ağırlığında gelen ve annelerinin sütünün konulduğu biberonla beslenen siyam ikizlerinin yüzer gram almaları hem aileyi hem doktorları sevindirdi. Aile bebeklerine Derman ve Yiğit ismini verdi.Siyam ikizleri, tek amnion keseli (monoamniyotik) ve tek kordonlu (monokoriyonik) tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi (organogenesis) başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişen ikizlerdir. Bölünme evresine göre, bebekler, değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirine yapışıktır hatta bazen bir organı paylaşarak gelişmektedir. Tek yumurta ikizi olduklarından cinsiyetleri her zaman aynıdır.İHA