

- Antalya'da son KHK ile kamudan 76 kişi ihraç edildi



- Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 701 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Antalya'da 76 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi.

OHAL kapsamında dün akşam yayımlanan 701 sayılı KHK ile Türkiye genelinde 18 bin 632 kişi kamu görevinden ihraç edildi. Kararnameye göre, Antalya'da 76 kişi görevden ihraç edildi. Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşlardan aralarında Alanya İcra Müdür Yardımcısının da bulunduğu 31 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 kurmay binbaşı ve 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 8 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı 6 kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 kişi, Milli Eğitim Bakanlığından 7 öğretmen, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 2 kişi, Yükseköğretim Kurumlarına bağlı Akdeniz Üniversitesinde görev yapan 1 doçent, 1 araştırma görevlisi ve 1 memur olmak üzere 3 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 2 kişi, Gelir İdaresi Başkanlığından 1 kişi ve valilikten ise 1 kişi ihraç edildi.

Öte yandan, son KHK ile Emniyet Müdürlüğü ve Kara Kuvvetlerinde de ihraçların olduğu öğrenildi.



İHA

