- Antalya’da yılın ilk 9 ayında yapılan çeşitli operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 136’sı tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 2018 yılının ilk 9 ayında çeşitli noktalarda gerçekleştirilen operasyonlarda Antalya ve diğer il mahkemelerince “Silahlı Teror Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Silahlı Terör Orgutune Üye Olmak, Suc Islemek Amacıyla Kurulan Orgute Uye Olmak, Yagma, Tehdit, Hukumlu veya Tutuklunun Kacması, Resmi Belgede Sahtecilik Yapmak, Gocmen Kacakcılıgı Yapmak, Vergi Usul Kanununa Muhalefet Etmek, Parada Sahtecilik, Dolandırıcılık, Tarihi Eser Kacakcılıgı Yapmak, Sigara ve Alkol Kacakcılıgı Yapmak" suclarından çıkartılan yakalama emirlerine istinaden haklarında 1 ile 41 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ve 225 bin 985 TL para cezası bulunan 160 supheli yakaladı. 160 şüpheliden 136’sı tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.İHA