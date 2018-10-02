Muratpaşa’da ‘Sera Akademisi’ kuruluyor

Muratpaşa’da ‘Sera Akademisi’ kuruluyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Muratpaşa’da ‘Sera Akademisi’ kuruluyor   
 
 - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) ile Ermenek’te 2 bin metrekare alanda ‘sera akademisi’ kurulacağını açıkladı.   
  Muratpaşa Belediyesi ve SERKONDER Ermenek Mahallesi’nde sera akademisi kurulması için işbirliğine gidiyor.  SERKONDER Yönetim Kurulu Üyesi Sarış Aydoğdu’nun ziyaretinde Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin tarımda yüksek katma değeri olan ürünlerin üretimini gerçekleştirmesi ve modern tarım tekniklerinin kullanılmasına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. 
  Bunun için sektöre yönelik ciddi bir planlamanın yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Her ne kadar söz konusu düzenleme genel kamu yönetimi eliyle yapılması gerekse de turizmin ve özellikte örtü altı tarımın başkenti konumunda bulunan Antalya’da yerel yönetimlerinde sorumluluk almaması düşünülemezdi. Muratpaşa Belediyesi olarak bu konuda öncü bir rol oynayarak Antalya’da bir sera akademisi kurulması konusunda ilk adımı atıyoruz” diye konuştu. 
  Ermenek Mahallesi’nde 2 bin metrekare alanda SERKONDER ile örnek sera uygulamasının yapılacağını kaydeden Başkan Uysal, “Burada amacımız, modern sera üretimini teşvik ederek seracılık sektöründe AR-GE çalışmalarını geliştirmek, verimliliği arttırmak, yeni ürün, maliyet düşürme, katma değeri yüksek ürün üretilmesine yönelik yeni bilgiler elde etmektir” şeklinde konuştu.  Akademide uzmanlar tarafından modern seracılık eğitimi verilmesini de planladıkların aktaran Başkan Uysal, kısa bir süre içinde bu sera akademisi kuruluşuna ilişkin işbirliği protokolünün imzalanacağını söyledi. 
 
AW506071_01


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne Demir atandı
İki şartı yerine getiren kıdem tazminatı alır
Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!
Borcu olanlar dikkat! Müjde geldi
Saatler geri alınacak mı? Karar açıklandı
TSK'ya ait uçağın taşıdığı organla hayata döndü
Isparta’da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 hastaya nakledilecek
Vali Günaydın’dan karış karış Senirkent gezisi
Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı
Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Elektrik ve doğalgaza zam geldi
Isparta Davrazspor maçı bu skorla bitti
Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Isparta'da otomobil takla atarak otobüs durağına daldı
DENİZDEN YENİ ÇIKAN BALIKLAR DOSTLAR BALIKÇILIKTA
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM RÜZGARI DEVAM EDİYOR
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var
Konut borcu olanlar dikkat! Bakan'dan kritik açıklama
Isparta'daki KYK Öğrencilerine Müjde! 1 TL
Milyonları ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor
Küçük esnafa büyük kolaylık
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası
Isparta Emniyeti'nden okul çevrelerinde denetim
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye30 Eylül 2018
Huzurevi çalışanı ölü bulundu Huzurevi çalışanı ölü bulundu 28 Eylül 2018
Isparta’da gaspçı katil dehşeti Isparta’da gaspçı katil dehşeti 26 Eylül 2018
SGK'dan binlerce vatandaşa müjdeSGK'dan binlerce vatandaşa müjde26 Eylül 2018
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 27 Eylül 2018
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazasıIsparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası29 Eylül 2018
Isparta Tanıtım Filmi Isparta Tanıtım Filmi 27 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığıDevletten gençlere 75 TL cep harçlığı26 Eylül 2018
Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 26 Eylül 2018
Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu 27 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI27 Eylül 2018
Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 01 Ekim 2018
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası varKurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var29 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!26 Eylül 2018
En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecekEn düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek27 Eylül 2018
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdiIsparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi29 Eylül 2018
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!28 Eylül 2018
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı 28 Eylül 2018
Küçük esnafa büyük kolaylıkKüçük esnafa büyük kolaylık29 Eylül 2018