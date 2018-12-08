- Antalya Büyükşehir Belediyesi Karaalioğlu Parkı içindeki belediyenin eski hizmet birimlerini evsizler için sıcak birer yuvaya dönüştürdü.Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, soğukların başlamasıyla dışarıda yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı içinde bulunan eski hizmet birimleri sıcak bir yuvaya dönüştürülerek, evsiz vatandaşların hizmetine sunuldu.Büyükşehir Zabıtası ve emniyet güçleri tarafından tespit edilip, sokaklardan alınan vatandaşlar buraya yerleştirilecek. Bimekanların barınma ihtiyaçları yanında yemek, sıcak su, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçları da karşılanacak. 100 yatak kapasitede ve en uygun şartlarda hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, havalar ısınana kadar evsiz vatandaşları misafir edecek.İHA