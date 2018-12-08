Antalya’da çiftçinin elektriğini üretecek 3. güneş santrali kuruluyor

Şubat sonunda bitecek

Çiftçinin kazancı artacak

- Antalya’da çiftçinin elektriğini güneşten üreten Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap güneş enerji santrali çalışmalarına başladı. 3 megavatlık yeni santral tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi’nin üretim kapasitesi 5 megavata yükselecek.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’yı çevreci, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, Antalyalı çiftçinin sulama suyunda kullandığı enerji güneşten üretip, çiftçiye bedava veriyor. Döşemealtı Dağbeli’nde iki etap halinde 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali kuruldu. Üretime geçen santrallerden elde edilen enerjiyle Antalya’daki sulama kooperatiflerine 2 yılda toplam 4 milyon 630 bin TL’lik destek verildi.Başkan Türel’in Türkiye’ye örnek olan güneş enerji santrali projesinde 3. etap çalışmaları başladı. BAKA işbirliğiyle gerçekleştirilen 3. Etap Güneş Enerji Santrali diğer iki santralin yanında 46 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. Mekanik konstrüksiyon çakım işleminin yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı. Önümüzdeki günlerde panel montajlarının başlayacağı projenin Şubat ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.3. Etap Güneş Enerji Santrali Projesi bittiğinde Büyükşehir Belediyesi’nin enerji üretim kapasitesi 5 megavata çıkacak. Böylece Antalya’da tarımsal sulamada yıllık 5 megavat elektrik üreten 39 sulama kooperatifindeki yaklaşık 7 bin 429 çiftçi ailesi sulama suyunda kullandığı elektriğe ücret ödemeyecek. Sulama maliyeti sıfırlanacak çiftçilerin kazancı artacak.İHA