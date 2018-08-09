Antalya’nın Kaş İlçesi'nde yaklaşan örtü altı sebze üretimi sezonu öncesi çiftçilere tuta (domates güvesi) zararlısı ile mücadele eğitimi verildi.Kaş'ın Çavdır Mahallesi sosyal tesislerde düzenlenen toplantıya, bölgede örtü altı üretim yapan yaklaşık 110 çiftçi katıldı. Kaş Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen toplantıda, Antalya İhracatçılar Birliği’nden Ali Uslu, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Tarım Orman İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü Mehmet Şen, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, tarım danışmanları, ilaç bayileri çiftçilere bilgilendirmede bulundu. Toplantı soru cevapla son buldu.İHA