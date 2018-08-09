- Antalya'da akaryakıt istasyonundan silah zoruyla para çalan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlıların askere gidecek arkadaşlarına asker eğlencesi düzenlemek için olayı gerçekleştirdikleri öğrenildi.Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda 22 Temmuz tarihinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 2 şüpheli yüzleri kapalı ve birinin elinde tabanca diğerinde pompalı tüfekle market bölümüne girdi. Silahı market çalışanına yönelten şüpheliler, kasadaki 6 bin 500 lirayı ve bir miktar sigarayı alıp kaçtı.İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, istasyonun güvenlik kamerası başta olmak üzere 128 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle soygunda kullanılan otomobile benzerlik gösteren 275 otomobili inceledi.Kimlikleri tespit edilen Y.Y., S.C.Y. ve G.U., Döşemealtı, Kepez ve Serik ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek de ele geçirildi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde askere gidecek olan arkadaşlarına eğlence düzenlemek amacıyla soygun olayını gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.Öte yan zanlıların olayı gerçekleştirme anı ise istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dörtlü farları yanık şekilde istasyona gelen otomobilden, inen 2 kişi yüzleri kapalı şekilde ellerinde pompalı tüfek ve tabancayla markete girmeleri ve silahları çalışana yöneltmeleri, para ve sigaraları almaları görüntülere yansıdı. Şüphelilerin yine aynı otomobille olay yerinden hızla uzaklaştıkları, çalışanın ise aracın arkasından bakması anbean görüntülere yansıdı. Şüphelilerin soygunu 2 dakika içinde gerçekleştirdikleri de görüldü.İHA