Alanya Belediyesi Arife günü 21 mezarlıkta, 42 bin adet çiçek fidesi dağıtacak.Alanya Belediye tarafından Arife günü 21 mezarlıkta, sabah 08.00’dan itibaren toplam 42 bin çiçek fidesi dağıtılacak.Çiçek fidesi dağıtılacak mezarlıklar ise şunlar: “Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı, Oba Aşşağı oba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Tosmur Ak Mezarlık, Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı, Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı ve Hisar içi Mezarlığı.”İHA