Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri, Antray ile nostaljik tramvay bayramda vatandaşları ücretsiz taşıyacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak için toplu ulaşımda vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi siyah plakalı otobüsler, Antray ile Müze ve Eski Mezbaha arasında hizmet veren nostalji tramvayı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.İHA