AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan: “12 Eylül askeri darbesini şiddetle kınıyoruz”

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan: “12 Eylül askeri darbesini şiddetle kınıyoruz”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan: “12 Eylül askeri darbesini şiddetle kınıyoruz” 
 
) - 12 Eylül darbesini şiddetle kınadıklarını belirten AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, "12 Eylül askeri darbesini şiddetle kınıyoruz. Kınamanın yanında, bugün ve bugünden sonra, demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele edeceğimizi de haykırıyoruz" dedi. 
  AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, 12 Eylül darbesinin 38’inci yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinin millet iradesi olduğuna dikkat çeken Doğan, millet iradesinin partinin vazgeçilmez ilkelerinden olduğunu belirtti. Doğan, “Ülkemizin çağdaş demokratik kazanımlarının zaman zaman sekteye uğramasına sebep olan iç ve dış güçlerin de rol oynadığı askeri ve sivil vesayet kurumlarına, hükümetimiz anayasası hukuk kuralları çerçevesinde gerekli cevabı vermiş ve vermeye devam edecektir. 38 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesi yaşanmıştır. Darbe sürecinde, yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti” dedi. 
  Ülkenin 12 Eylül sabahı postal sesleriyle uyandığını hatırlatan Doğan, "O güne kadar edinilen tüm demokratik kazanımlar kaybedildi. Darbe sürecinde hazırlanan anayasa vatandaşa dayatıldı. Zamanında halka dayatılan bu anayasaya milletimizin iradesi 16 Nisan’da gereken cevabı vermiştir. Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinin en çirkin olanlarından biri de 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından yapılmak istenmiş ancak aziz milletimiz ona da gereken cevabı vermiştir. Bizler, AK Parti'li gençler olarak, bundan 38 yıl önce yapılmış olan 12 Eylül askeri darbesini şiddetle kınıyoruz. Kınamanın yanında, bugün ve bugünden sonra, demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele edeceğimizi de haykırıyoruz. Demokrasi ve insan hakları mücadelemiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın 'Gençler dik durdukça kimse bizi yolumuzdan çeviremeyecek' diye bize gösterdiği aydınlık yolda eğilmeden sürecek" ifadelerine yer verdi. 
 
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İHA
                                         
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