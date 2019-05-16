Adana'da, hareket halindeki çekicinin arkasında sürüklendiği için yaralanan köpek tedavisi yaptırılıp koruma altına alındı.Merkez Çukurova ilçesi 100. yıl Mahallesi'nde İbrahim D'nin kullandığı oto çekicinin arkasında zincirle bağlı köpeğin sürüklendiğini gören sürücüler, önünü keserek aracı durdurdu.Araç sürücüsüne tepki gösteren vatandaşlar bu anlara ait çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Görüntülerde, köpeğin ayaklarının kan içerisinde olduğu görülürken, sürücünün de kendisine tepki gösteren vatandaşlara "komşunun tavuklarına zarar verdiği" gerekçesiyle hayvanı bağladığını söylediği duyuldu.Adana'nın Sesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fırat Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya ilişkin üyeler tarafından çekilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını ve ardından da ayakları kan içerisindeki köpeğin tedavi amacıyla veterinere götürüldüğünü söyledi.Çekici firmasının sahibi Fehmi Zöhre de olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını, sürücüleri adına kamuoyundan özür dilediklerini belirterek, İbrahim D'nin işine son verildiğini vurguladı.Zöhre, köpeğin tedavi masraflarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.Bu arada, genel sağlık durumu iyi olan köpek, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğünce teslim alındı.Emniyet yetkililerince de sürücüyle ilgili işlem başlatıldı.ADANA (AA) -