​Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kaymakamlık desteğiyle ekilen, raf ömrü, boyutu ve aromasıyla talep gören çilek, Rusya'ya ihraç edilmek üzere toplandı. Hasat etkinliğine katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan (sağda), üreticilerle birlikte çilek topladı.

​Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek
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Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek
- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet destekli üretilen, raf ömrü, boyutu ve aromasıyla talep gören çilek, Rusya'ya ihraç için hasat edildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kaymakamlık desteğiyle ekilen, raf ömrü, boyutu ve aromasıyla talep gören çilek, Rusya'ya ihraç edilmek üzere hasat edildi.

İlçede 2011 yılında Yayladağı Kaymakamlığı koordinesinde 10 dekar alanda başlayan ve bu yıl üretim alanı yaklaşık bin dekara çıkan çilek, yurt dışına gönderilmek üzere toplandı.

İlk etapta hasat edilen yaklaşık 30 ton çilek Rusya'ya ihraç edilmek üzere özenle sandıklara yerleştirildi.

Bu sezon toplamda 4 bin ton ürün elde edilmesi beklenen Yayladağı çileğinde, Rusya'dan sonra Romanya'ya da ürün gönderileceği bildirildi.

Hasat etkinliğine katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan da ürün hakkında Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve çiftçilerden bilgi aldı. 

Çilek tarlalarını gezen Doğan, üreticilerle birlikte hasat yapıp, ihracat için kurulan soğuk hava deposunda incelemede bulundu. 

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çileğin ilçede hem yöre halkı hem de Bayırbucak Türkmenleri için önemli gelir kapısı olmaya başladığını söyledi. 

Çileğin önemli kısmının ihracata gideceğini belirten Doğan, bu tür çalışmaları artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Hasat etkinliğine, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ile Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı da katıldı.













HATAY (AA) - 
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