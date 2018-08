- Muratpaşa Belediyesi, sonbaharın ilk ayını bir Antalya klasiğiyle uğurlayacak. Kentin tüm kültürel renklerinin buluştuğu Yöreler Renkler Festivali 24-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.Muratpaşa Belediyesi’nin 4’üncüsünü yapacağı barış, dostluk ve kardeşlik festivali; Yöreler Renkler Festivali’nin amacını “Her bölgeden, kentten, kültürden Antalyalının, özgün kültürleri tanıtarak birlikte yaşama duygusunu güçlendirmek” sözleriyle anlatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin Muratpaşa’da hayata geçirdikleri belediyecilik çalışmalarının özeti olduğunu belirtti.Başkan Uysal, “Göreve başlarken Dünyanın neresinde ne olursa olsun Muratpaşa’da barışın, kardeşliğin, paylaşmanın bayrağını yüceltmek için sonuna kadar çalışacağımızın sözünü verdik. Aslıda belediyecilik anlamında her ne yapıyorsak yapalım tek bir amacımız var. O da, işte bu festivalde simgeleyen barış, dostluk, kardeşlik duygularını güçlendirmek, birlikte yaşama ideali her dem taze tutmak” diye konuştu.Muratpaşa Belediyesi’nin, Girit’ten Varto’ya, Rusya’dan Ukrayna’ya, Çerkeslerden Yörüklere, Antalya’daki hemşehri dernekleri ile birlikte düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali’ne bu yıl 60 civarı derneğin katılması bekleniyor. Festivalde kurulan stantlarda her il ve yöre, simgesi haline gelen ve tescillenen ürünleri ile yer alırken, festival sahnesi Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e, Ege’den Akdeniz’e, Rusya’dan Ukrayna’ya müziğin ezgileriyle renkleniyor. Hüseyin Turan Konseri ile başlayacak festivalde ayrıca, Cengiz Özkan, Selçuk Balcı, Belkıs Akkale ve Emre Dayıoğlu da sahne alacak.İHA