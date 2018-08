- Antalya'nın İbradı ilçesindeki Eynif Ovası'nda sayıları 800'ü bulan yılkı atları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün ilgi odağı haline geldi.Ormanları, barındırdığı yaban hayvanları, mağarası ve ovasıyla dikkati çeken bölgenin "vahşi güzelliği" diye nitelendirilen yılkı atları, Eynif'in turizm potansiyeli olarak da görülüyor. Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nın yeşil çayırlarında atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.Antalya'nın İbradı ve Akseki bölgesinde alternatif turizm acentesi sahibi Tolga Özgüven, Eynif Ovası'nın 90 bin dönüm bir ova olduğunu ve yılkı atları ile bilindiğini söyledi. Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığını anlatan Özgüven, "Bu atlar Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyudur. Bu ovada serbestçe dolaşabiliyorlar. Bölgeye ciddi şekilde misafir ağırlıyoruz. Geçen yıl 23 bin 500 adet misafir ağırladık. Bu yıl bu aya kadar iki misline ulaştı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi Eynif Ovası'na getiriyoruz. Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyorlar. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakınlarına kadar yaklaşıp aile yapılarını inceleme fırsatı buluyorlar. Nitekim bu ovada 800 civarında yılkı atı var. Bu atlar aile aile yaşıyorlar. İçerisinde taylarından tutun lider ata kadar bir aile yapıları var. Misafirlerimiz burada saatlerce vakit geçiriyorlar" diye konuştu.Kültür gezisi yapmak için Antalya'dan Ormana'ya gelen Münir Korman, kültür gezisi kapsamında Ormana köyüne geldiğini söyledi. Toroslar'ın tarihi kültür mirası olan bir yer olduğunu söyleyen Korman, "Akseki ve İbradı bölgesinin, Ormana tarihi düğmeli evleri, yılkı atları ile adeta UNESCO kapsamına alınabilecek bir bölge. Atlara çocukluğumdan beri büyük ilgim vardı. Biz atları yetiştirilen yerlerde görüyorduk. Burada ilk kez doğada görme fırsatı oldu. Burası müthiş bir güzellik. Doğa ile iç içe olan bir yer. Antalya'da sadece kum güneş deniz değil, Özellikle doğa gezilerinde burası müthiş bir yer. Buraları görmekten çok mutlu oldum. Burada çok sayıda fotoğraf çekme imkanı buldum. Burası tam bir fotoğraf zenginliği. Aile aile ve bireysel yaşayan atları görme imkanım oldu" dedi.İHA