Antalya’nın Kemer ilçesinde 4 yıldızlı bir otelin odasına düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Kemer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri ilçede bulunan 4 yıldızlı bir otelde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis, otel odasında 12 adet 25 litrelik bidon içerisinde toplam 300 litre etil alkol ile huni, çok sayıda boş alkollü içecek şişeleri ve kapakları ele geçirdi.Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, bidonlar içindeki maddeden İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından alınan numunenin tahlil için Antalya’ya gönderildiği öğrenildi.Öte yandan, otelde bulunan malzemeler polis tarafından götürülürken çekim yapan gazetecileri ikna etmeye çalışan bir otel yetkilisi bidonlardaki maddenin deterjan olduğunu ileri sürdü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.İHA