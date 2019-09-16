isparta balik ekmek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım katıldı.

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda bu sezona kadar Galatasaray 15, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ile Trabzonspor ise birer kez mücadele etti.

Galatasaray 110, Beşiktaş 44, Fenerbahçe 40, Bursaspor ve Trabzonspor da 6'şar kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde 206 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 53 galibiyet, 47 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 201 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 357 gol gördü.

Genel tablo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının performans tablosu şöyle:

Takım

K

O

G

B

M

A

Y

Galatasaray

15

110

28

27

55

111

183

Beşiktaş

7

44

13

9

22

43

83

Fenerbahçe640116234270

Trabzonspor

1

6

1

4

1

3

5

Bursaspor

1

6

0

1

5

2

16

TOPLAM

29

206

53

47

106

201

357

(K: Katılım)

Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek final oynadı

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu.

Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 ve Fatih Terim döneminde 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra "Zico" yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk iki eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. A Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.

Terim, en çok görev yapan teknik adam

Fatih Terim, Türk takımlarıyla bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

Terim, Galatasaray'ın başında 47 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, Mircea Lucescu ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında 32 maçta görev aldı.

En başarısızı Mustafa Denizli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam Mustafa Denizli oldu.

Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapattı.

İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kapatırken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi aldı, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş 2017-2018 sezonunda rekorlara imza attı

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle:

Sezon

Takım

O

G

B

M

A

Y

1993-94

Galatasaray

6

0

2

4

1

10

1994-95

Galatasaray

6

1

1

4

3

9

1996-97

Fenerbahçe

6

2

1

3

3

6

1997-98

Galatasaray

6

1

1

4

4

11

1997-98

Beşiktaş

6

2

0

4

6

9

1998-99

Galatasaray

6

2

2

2

8

8

1999-00

Galatasaray

6

2

1

3

10

13

2000-01

Galatasaray

14

6

3

5

19

24

2000-01

Beşiktaş

6

1

1

4

4

17

2001-02

Galatasaray

12

3

6

3

10

10

2001-02

Fenerbahçe

6

0

0

6

3

12

2002-03

Galatasaray

6

1

1

4

5

10

2003-04

Beşiktaş

6

2

1

3

5

7

2003-04

Galatasaray

6

2

1

3

6

8

2004-05

Fenerbahçe

6

3

0

3

10

13

2005-06

Fenerbahçe

6

1

1

4

7

14

2006-07

Galatasaray

6

1

1

4

7

12

2007-08

Fenerbahçe

10

5

2

3

15

14

2007-08

Beşiktaş

6

2

0

4

4

15

2008-09

Fenerbahçe

6

0

2

4

4

11

2009-10

Beşiktaş

6

1

1

4

3

8

2010-11

Bursaspor

6

0

1

5

2

16

2011-12

Trabzonspor

6

1

4

1

3

5

2012-13

Galatasaray

10

5

2

3

14

14

2013-14Galatasaray82249172014-15Galatasaray60154192015-16Galatasaray61 236 10 2016-17Beşiktaş6 1 4 1 9 142017-18Beşiktaş84221213
2018-19Galatasaray611458
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”
Isparta'daki trafik kazası
UMKE bölge eğitim tatbikatı sona erdi
Ispartalı askerimiz şehit düştü
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yok
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralı
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı
​Elbirliği ile bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gözde Balık Evi sezonu açtı
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Eski Eğirdir Evi Canlandı
Yeni Isparta Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı
TED Isparta Koleji Haber Bülteni
​SDÜ’ye “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi
Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Eğirdir’e Çalışma Ziyaretinde Bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAKISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK11 Eylül 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı15 Eylül 2019
Gözde Balık Evi sezonu açtıGözde Balık Evi sezonu açtı13 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
Isparta'daki uyuşturucu operasyonuIsparta'daki uyuşturucu operasyonu10 Eylül 2019
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandıIsparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı13 Eylül 2019
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralıIsparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı13 Eylül 2019
Burdur'daki cinayet ve yağma davasıBurdur'daki cinayet ve yağma davası12 Eylül 2019
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Eylül 2019
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldiIsparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi13 Eylül 2019
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”13 Eylül 2019
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisiIsparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi13 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonuIsparta’da uyuşturucu operasyonu09 Eylül 2019
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi ‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi10 Eylül 2019
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE13 Eylül 2019