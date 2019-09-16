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Getafe'de Trabzonspor heyecanı

Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, 9 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Trabzonspor'a karşı oynayacak.

Getafe'de Trabzonspor heyecanı
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Isparta Düğün Salonları

MADRİD - UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında Trabzonspor'un rakibi olan İspanya'nın Getafe takımı 9 yıl aradan sonra Avrupa'da maç oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi'ne katılan Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bordalas "Trabzonspor iyi ve tecrübeli bir takım. En yüksek düzeyde saygı göstermeliyiz." dedi.

İspanyol teknik adam, Trabzonspor'da Jose Sosa ve antrenmanda sakatlanan ve Getafe maçında oynayamayacak Caleb Ekuban'ın isimlerini öncelikli olarak sıraladı.

Bordalas ayrıca "çok büyük bir yetenek" dediği 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün sol dizinden sakatlanarak 6 ay kadar sahalardan uzak kalmasının "üzücü olduğunu" vurguladı.

"Avrupa'daki en iyi taraftarlar Türkiye'de" diyen Bordalas, takımlarına sonuna kadar destek veren taraftarlara özel bir hayranlığı olduğunu kaydetti.

Bordalas, Getafe'de olduğu gibi Trabzonspor'da da sakat futbolcu sorunu olduğunu ancak perşembe günkü maçta her iki takımın da iyi bir futbol ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Trabzonspor karşısında kazanmanın anahtarının "iyi oynamak ve hata yapmamak" olduğunu ifade eden Bordalas, "Rakibimizin bireysel olarak tehlikeli olabilecek futbolcuları var. Takım olarak da güçlü. İyi oynamazsak çok zorlanırız." şeklinde konuştu.

Teknik direktör olarak kariyerindeki ilk Avrupa maçını Trabzonspor'a karşı oynayacak olan Bordalas, "Bundan çok memnunum ve heyecanlıyım. Takımımın iyi bir imaj vermesini istiyorum. İlk maçı taraftarınızın önünde oynamak her zaman iyidir." yorumunu yaptı.

Trabzonspor ve Getafe'nin dışında Basel (İsviçre) ve Krasnodar'ın (Rusya) olduğu UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nu değerlendiren Bordalas, "Karışık, zor bir grupta olduğumuzu söylemeliyim. Herkes birbirini yenebilir. Eşit düzeyde takımlar olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Avrupa'da az da olsa tecrübeli olmanın önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Bordalas, "Özellikle takımın gücünü orantılı kullanmak açısından tecrübeli futbolcuların olması önemli." diye ekledi.

Getafe'den Trabzonspor'a "Hoş geldiniz" tabelası

Bu arada Trabzonspor için güzel bir jest hazırlayan Getafe, futbolcuların, taraftarların ve kafeteryasının girişlerine Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazılı tabelalar astı.

Avrupa'da maç oynamaktan ve Trabzonspor'u ağırlamaktan dolayı "çok heyecanlı" olduklarını belirten Bordalas, "Alçak gönüllü, küçük bir kulübüz ama herkese iyi davranmaya çalışıyoruz. Bu bizim tüm Trabzonspor'a futbolcularına ve taraftarına saygımızdan." dedi.

Ayrıca Getafe Kulübü yetkilileri, karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarların 800 bilet almasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

"Bu kadar Türk taraftar beklemiyorduk." diyen bir kulüp yöneticisi, Trabzonsporlu taraftarların Getafe'de "kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlayacaklarını" ifade etti.

Getafe'nin önceliği La Liga

Diğer yandan "Önceliğimiz La Liga ama bu Avrupa Ligi'ni önemsemiyoruz anlamına gelmez." diyen Bordalas, İspanyol liginin çok daha zorlu ve rekabetçi olduğunun altını çizdi.

"La Liga'da bir handikap oldu. O da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid dışında Avrupa'da oynayan kulüpler ligde zorlanıyorlar." diyen Bordalas sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu, Villarreal'de ya da 2012-2013'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ama şimdi 2. ligde mücadele eden Malaga'da gördük. Ayrıca Avrupa'da oynadıkları dönemlerde Espanyol, Real Sociedad ve Celta Vigo takımlarında da benzer şeyler yaşandı."

Getafe Teknik Direktörü, geçen sezonki başarıyı yakalamanın zor olduğunu, arzu ettikleri bir başlangıç yapamadıklarını vurgulayarak, "La Liga'da dikkatimizi asla dağıtmamalıyız. Çünkü çok daha zorlu bir lig. Biz İspanyol liginde sadece Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid'e karşı değil Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Betis, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Celta Vigo gibi diğer bir çok takıma göre de küçük bir takımız." ifadelerini kullandı.

La Liga'da büyük takımlara karşı oynamanın Getafe'yi daha rekabetçi yaptığını ve kulübün taleplerini arttırdığını söyleyen Bordalas, bu sezonki hedefleri için şu açıklamayı yaptı:

"Hedefimiz hep aynı. Maç maç düşünüp puan toplamak ve bu kategoride kalmayı sağlamak ilk hedefimiz. Bunu sağlarsak hedefimizi büyütebiliriz. Başlangıçta büyük bir hedef koyamayız çünkü karşılaşacağımız zorlukları biliyoruz. Bizden büyük diğer takımların yaşadığı zorlukların farkındayız."

Getafe 3. kez Avrupa Ligi arenasına çıkıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2004 yılından bu yana mücadele eden ve sadece bir sezon (2016-2017) 2. ligde kaldıktan sonra tekrar La Liga'ya çıkan Getafe, geçen sezon yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

La Liga'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını son haftalarda kaçıran ve ligi 5. tamamlayan Getafe, 2007-2008 ve 2010-2011 sezonlarından sonra 3. kez Avrupa Ligi'ne katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk tecrübesinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Getafe, Almanların ünlü takımı Bayern Münih'e deplasmanda 1-1 ve sahasında 3-3 berabere kalarak turnuvaya veda etmişti.

2010-2011 sezonuna denk gelen Avrupa'daki ikinci tecrübesi beklediği gibi geçmeyen Getafe, katıldığı eleme grubunu geçmeyi başaramamıştı.

La Liga kulüpleri arasında en düşük bütçeye sahip kulüplerden biri olan Getafe, maçlarını 17 bin kapasiteli Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynuyor.

Getafe, geçen yıl yakaladıkları başarının ardından bu sezon 12 bin 500'den fazla kombine bilet satarak, kulüp tarihinde bir rekora imza attı.

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