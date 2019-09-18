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TOSFED Başkanı Üçlertoprağı: Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı Türkiye ile geri geldi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağ, Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanının Türkiye ile geri geldiğini söyledi.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı: Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı Türkiye ile geri geldi
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Isparta Düğün Salonları

MUĞLA - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, rallide her zaman en hızlı gidenin kazandığını ama Türkiye'de hiçbir zaman en hızlı gidenin kazanamadığını belirterek, "Değişen yapıya, zemine, etkenlere göre kendini adapte eden, en iyi stratejiyi kuran, en zeki hamleyi yapan pilot kazandı."dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı olan Türkiye Rallisi'nde zorlu parkurlarda nefes kesen yarışlar, yerli ve yabancı izleyicilerin beğenisini topladı.

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla 12-15 Eylül'de düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağına, 22 ülkeden, 54 otomobil ve 108 sporcu katıldı.

Yaklaşık 70 bin izleyicinin parkurlarda takip ettiği Türkiye Rallisi, 988,5 kilometrelik parkurda, 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta geçildi.

Ralliye geçen seneden farklı olarak iki yeni etap eklendi. Pilotlar ve seyirciler, bu yıl eklenen ve görsel şölen sunan 17 kilometrelik Kızlan etabını çok beğendi.

23 ülkeden 192 yerli ve yabancı medya mensubunun takip ettiği Türkiye Rallisi'ni kazanan Citroen Total WRT takımı adına yarışan Fransız Sebastien Ogier-Julien Ingrassia ekibi oldu. Red Bull sporcusu Ogier, elde ettiği puanlarla şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi başardı. Ogier, WRC lideri Tanak'la arasındaki puan farkını 17'ye indirdi.

Altı kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Fransız sürücü, toplamda 34,7 saniyelik farkla zaferine ulaşırken, kariyerinin 47. WRC zaferini elde etmiş oldu.

Estonyalı Tanak lider durumda

Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, geride kalan 11 ayak sonrasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'deki rallinin ardından puanını 210 çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Estonyalı pilotu, 193 puanla son 6 yılın ve Türkiye Rallisi'nin şampiyonu Ogier ve 180 puanla Belçikalı Thierry Neuville izledi

Markalar klasmanı

Toyota, Hyundai, Citroen ve Ford markalarının yarıştığı takımlar klasmanında Hyundai Shell Mobis World Rally Team, 314 puanla lider durumda bulunuyor.

Toyota Gazzo Racing WRT 295 puanla ikinci, Citroen Total WRT 259 puanla üçüncü ve M-Sport Ford World Rally Team de 184 puanla dördüncü sırayı paylaştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada organizasyonun gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteklerini aldıklarını, devletin destek veren kurumlarının organizasyona milli bir mesele olarak sahip çıktığını söyledi.

Çok uzun bir çalışmanın emeğin sonunda yarışları tamamladıklarını belirten Üçlertoprağı, "Bu tamamen milli bir mesele olarak devletimizin bütün kurumları olarak gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon oldu." dedi.

"Bütün dünyada 850 milyon kişiye ulaştık"

Çok iyi ve düzgün bir yarış düzenlediklerini aktaran Üçlertoprağı, iki yıl arka arkaya Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'un Marmaris'e geldiğini, servis alanı ile etapları incelediğini bildirdi.

Başkan Todt'un organizasyonun kalitesinden ve işleyişinden çok memnun olduğunu anlatan Üçlertoprağı, "Şampiyonaya katılan bütün takımlar çok üst düzey bir organizasyon olduğunu, hatta en iyi yarış olduğunu dile getirdi. Ülkemizin temsili ve tanıtımı açısından biz bunu bir milli mesele olarak görüyorduk. Bütün dünyada 850 milyon kişiye ulaştık. Ülkemizin adını duyurduk. Ülkemizin bu konuda ne kadar ileriye gittiğini, organizasyon kalitesinin ne kadar yüksek bir hale geldiğini ispat etmiş olduk." diye konuştu.

"Türkiye'de hiçbir zaman en hızlı giden kazanamadı"

Türkiye Rallisi'nin içinde birçok etkeni ve değişkenliği barındıran karaktere sahip olduğunu vurgulayan Üçlertoprağı, şöyle devam etti:

"FİA uzun zamandır karakteri olan kendine özgü bir yarış istiyordu. Bu yüzden bize teşekkür ediyorlar. Rallide her zaman en hızlı giden kazanır ama Türkiye'de hiçbir zaman en hızlı giden kazanamadı. Değişen yapıya, değişen zemine, değişen etkenlere göre kendini adapte eden, en iyi stratejiyi kuran, en zeki hamleyi yapan pilot kazandı. Bu sene de Sebastian Ogier oldu. Bu da şaşırtıcı değil çünkü 6 kez Dünya Ralli Şampiyonu olmuş bir pilot. Herkes Türkiye Rallisi'nde Ott Tanak’ın şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyordu. Türkiye Rallisi'nin sürprizi Ott Tanak'ı da vurdu. Türkiye’de bütün parametreler değişti, Ogier oyuna dahil oldu. Şampiyona klasmanını alt üst ettik. Geçen yıl da böyle olmuştu. Ogier Türkiye'de şampiyonluk şansını artırdı. Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı Türkiye ile geri geldi."

Muhabir: Durmuş Genç,Sabri Kesen


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