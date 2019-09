ANKARA - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti. Milli güreşçi, Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Rıza Kayaalp'i annesi Sevgi, babası Kelami, eşi Zeynep ve yakınlarının yanı sıra federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri karşıladı.

Milli sporcu Rıza, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4. kez dünya şampiyonu olup yeni bir rekor kırmak için Kazakistan'a gittiğini belirterek, "9. kez Avrupa şampiyonu olup rekor kırdıktan sonra yeni bir hayalim vardı. Grekoromende 4 kez dünya şampiyonu olan ilk güreşçi olmak istiyordum. Olimpiyat vizesini de şampiyon olarak almayı hedefliyordum. Allah'a şükürler olsun başardım." dedi.

Kamp dönemlerini çok verimli geçirdiğinin altını çizen Rıza, "Rakiplerimin zaten çoğunu biliyorum. Yeni karşılaştığım rakipler de oldu. Onları da rahat geçmesini bildim. Ama tüm rakipler iyi hazırlanmışlar. Onu da söylemek gerekiyor. Çünkü bu şampiyonada ilk 6'ya girenler olimpiyatlara vize alıyor. Herkes sonuna kadar savaştı ama ben bir adım daha üstün olduğumu gösterdim." diye konuştu.

"Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." diyen Rıza, şöyle devam etti:

"Bundan sonra önümüze bakacağız. Bunu unutacağız, olimpiyatlara konsantrasyon sağlayacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama çabuk geçiyor. O yüzden bunları en iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz, zayıf yerlerimizi güçlendireceğiz. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Çünkü belki de son şansım. Bu kadar şampiyonlukların yanına bir olimpiyat şampiyonluğu koymak en büyük arzum. Halkımız da benden bunu bekliyor. Olimpiyat ikinciliği, üçüncülüğü yanına olimpiyat şampiyonluğu yakışır. Ömür boyu da mutlu yaşarım. Aksi durumda ömür boyu bunun üzüntüsünü yaşarım. İnşallah olimpiyat şampiyonu olmuş bir vaziyette güreşi noktalarım."

Rıza, grekoromen takımı olarak şampiyonaya iyi başlamadıklarını ve bu nedenle ekstra sorumluk aldığını dile getirerek, "Maçlara daha çok konsantrasyon sağladık. Bu şampiyonada bayrağımızın dalgalanması, İstiklal Marşı'mızın söylenmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız da elinden geleni yaptı, olmadı. İlk 6 olimpiyat kotası aldığı için sporcular inanılmaz hazır gelmiş. Cenk (İldem) kardeşimiz üçüncü oldu. Ben de elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Her şey grekoromenin kapanış gününde İstiklal Marşı'mızın çalınması içindi. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyleterek güzel bir kapanış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli güreşçi, yeni bir rekor daha kırmasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Rekorlar her zaman kırılır. Önemli olan bunları devam ettirmek. Bunu her zaman söylüyorum. 9 Avrupa şampiyonu olduysam 10 neden olmasın, 4 dünya şampiyonu olduysam 5 neden olmasın. Önemli olan bu işi bırakana kadar zirvede kalabilmek, her zaman hazır olabilmek. Sonuçta İstiklal Marşı'mızı söyletmenin sorumluluğu var. Bu duygular sayesinde bu başarıları elde ediyorum, etmeye de devam edeceğiz. Gençlerimize örnek olmamız gerekiyor. Azla yetinmeyeceğiz. Ben bunu güreşte yapıyorsam, başka branşta, meslek gruplarında insanların bunları yapması gerekir. Güçlü bir ülke olmamız için bu düşüncelerle yolumuza devam etmeliyiz."

Milli sporcunun annesi Sevgi Kayaalp ve babası Kelami Kayaalp de çok mutlu olduklarını, oğullarıyla gurur duyduklarını belirtti.

