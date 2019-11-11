ANKARA - İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak takım halinde şampiyonluğa ulaşan kadın milli sporcular, performanslarıyla dikkati çekti.

Türkiye, İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda büyük öneme sahip şampiyonaya kadın ve erkeklerde 5'er sporcuyla katıldı.

Organizasyonda erkek milliler kürsüye çıkamazken, ay-yıldızlı kadın tekvandocular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla "5'te 5" yaptı ve takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporculardan 57 kiloda İrem Yaman ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs gümüş, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve + 67 kiloda Nafia Kuş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kürsüye çıkan milli sporcular, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ay-yıldızlı tekvandocuların açıklamaları şöyle:

İrem Yaman:

"Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir ve başarı gelir. İtalya'da katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak bunu gösterdik. Türk kadınının gücünü her yerde duyurmaya devam edeceğiz. Bu mutluluğu olimpiyatlarda da ülkemize yaşatmayı istiyoruz."

Rukiye Yıldırım:

"Küçük yaşlarda spor yapma amacıyla tekvandoya başladım. Çok çalışarak, isteyerek ve vazgeçmeyerek bugünlere geldim. Kadınların daha azimli olduğunu ve başarıyı daha çok istediğini düşünüyorum. Türk kadınının gücünü gösteriyoruz. Başarılarımla bu spora başlamayı aklından geçiren kızlarımıza örnek olmak istiyorum."

Nafia Kuş:

"Kadın Milli Tekvando Takımı olarak çok çalışıyoruz. Emeklerin karşılığını alıyoruz. Dünyanın önde gelen takımlarından biriyiz. Tekvandoya bir kadın olarak kendimi savunmak için başladım. Baktım bu sporda başarılıyım, çok çalışarak bugünlere geldim. Tekvando, sakatlanma riski çok düşük bir spor. Tüm kadınlara kendilerini savunmaları ve öz güven kazanmaları için tekvando yapmalarını öneriyorum.

Nur Tatar Askari:

"Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yapmamız, kadın sporcuların başarısını gösteriyor. Son yıllarda kadın sporcular olarak büyük başarılara imza atıyoruz. Olimpiyatlara da kadın sporcular olarak 4'te 4 yaparak tam kadro katılmak ve 4 madalya kazanmak istiyoruz. Tekvando ne kadar erkek branşı olarak görünse de kadınların çok üst seviyede yaptığı ve başarılı olduğu bir branş. Kadın tekvandocular olarak ülkemizde bu sporu çok iyi tanıttığımıza inanıyorum. Kadınların spordaki gücünü her zaman göstermek istiyoruz."

Zeliha Ağrıs:

"Kadın milli takımı deyince aklıma ilk olarak Ali hocamız geliyor. Bence başarımızın kilit noktası Ali Şahin. Onunla birlikte sistemli ve yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu da başarıyı getiriyor. Kadın sporcular olarak başarıyı çok istiyoruz. Çok fazla başarılı kadın sporcumuz var. Elde edilen başarılar, diğer başarıları tetikliyor. Her zaman istim üzerinde olmalısınız. Biz de çok çalışıyoruz. Dünya tekvandosunda parmakla gösterilen bir milli takımız. Bu başarımızı 2020'de taçlandırmak istiyoruz."