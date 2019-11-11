İSTANBUL - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
16.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek)
18.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)
18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
13 Kasım Çarşamba:
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)