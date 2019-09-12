ANTALYA - Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç adına golf branşında düzenlenen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya'da başladı.



Türkiye Golf Federasyonunun bu yıl 18'incisini düzenlediği ve Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 11 ülkeden 56 sporcu katıldı.

Üç yıldır Mustafa Vehbi Koç adına organize edilen 11'i kadın, 30 Türk sporcunun da dereceye girmek için mücadele ettiği organizasyonun ilk raundunda, erkeklerde Rus golfçü Egor Eroshenko ve İngiliz golfçü Oliver Claireaux 70'er (-2) vuruşla, kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva ile Hollandalı golfçü Lizzy Peeters 69'ar (-3) vuruşla birinciliği paylaştı.

Ayrıca erkeklerde Danimarkalı Kasper Nyland 71 (-1) vuruşla ikinci, Malta'dan Andy Borg, Rusya'dan Egor Zotov, Almanya'dan Lukas Kahl ile Hırvatistan'dan Lucas Buerk 72'şer (par) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda Almanya'dan İra Christina Wirth 76 (+4) vuruşla ikinciliği, Türk milli sporcu Ayşe Demir ve Rus golfçü Ekaterina Petrova 77’şer (+5) vuruşla üçüncülüğü elde etti.

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 15 Eylül Pazar günü oynanacak final raundunun ardından ödül töreniyle sona erecek.