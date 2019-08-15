Futbolseverlerin 81 günlük lig hasreti bitiyor

Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, yarın Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Futbolseverlerin 81 günlük lig hasreti bitiyor
spor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs 2019'da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi Denizli'de Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılacak.

Türkiye'nin 12 ilinden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı.

12 ilden 18 takım

Süper Lig'in 62. sezonunda 12 ilden, 18 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul'dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde Ankara'dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den İstikbal Mobilya Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gazişehir Gaziantep, Rize'den Çaykur Rizespor, Denizli'den Yukatel Denizlispor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İlk yarı 29 Aralık'ta, sezon 17 Mayıs'ta bitecek

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu yarın başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.

İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

İlk büyük maç 3. haftada

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak.

Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda yapılacak.

Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak.

Üst klasmanda 43 hakem

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı üst klasman hakem listesinde 43 isim yer alıyor.

Ligde yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.

Teknik direktörlerden sadece biri yabancı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 8'i geçen sezonu tamamladıkları teknik direktörlerle yoluna devam ederken, 10'nu yeni teknik adamlarla başarı arayacak.

Son şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yanı sıra ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor ile ligin yeni ekipleri Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Süper Lig kulüpleri teknik direktör konusunda tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı. 18 takımlı ligde yeni sezonda sadece 1 yabancı teknik adam çalışacak. Ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde başlayacak.

Maçlar 17 statta oynanacak

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, maçlarını 17 statta oynayacak.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

Ligde bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 482 bin 566 olacak.

Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı 52 bin 223 kişiyle en çok kapasiteli stat olarak öne çıkarken, Göztepe'nin maçlarını oynadığı İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ise 9 bin 138 kişiyle en az kapasiteli stat durumunda.

Yeni kurallar

Süper Lig'de yeni sezonda birçok yeni kural da uygulanacak.

Futbol oyun kurallarında değişikliklere giden Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB), 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olan oyun kurallarının öne çıkanları şöyle:

- Oyuncu değişikliklerinde hakem tarafından aksi belirtilmedikçe, oyuncu sahayı en yakın sınır çizgisinden terk edecek.

- Yedek kulübesinde ihlal yapan takımların yetkililerine hakem tarafından sarı veya kırmızı kart gösterilebilecek. İhlali yapan tespit edilemezse kart teknik sorumluya gösterilecek.

- Oyun esnasında top hakeme çarpıp kaleye doğru yönelirse, takımın pozisyonunu değiştirirse veya umut vadeden atak başlatırsa, oyun topun hakeme çarptığı noktadan hakem atışıyla başlayacak.

- Serbest vuruşta kurulan baraj esnasında hücum oyuncuları, baraja en az bir metre uzaklıkta olacak.

- Kasti ya da bir çarpma olsun elle atılan goller iptal edilecek. Elle oynamada el ve kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.

- Kale atışında, atışı kullanan takımın futbolcuları artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden topla buluşabilecek.

- Penaltı atışlarında, vuruş yapıldığı anda kalecinin en az bir ayağı çizgi üzerinde olacak. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak.

- Hakem atışında top, son oynayan takıma bırakılacak. Bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık dört metre uzakta olacak.

Transferde son 19 gün

Süper Lig'de sezon yarın başlarken, birinci transfer dönemi ise 19 gün sonra bitecek.

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 2 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

İlk haftanın programı

Süper Lig'de yarın başlayacak 2019-2020 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

19.15 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

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