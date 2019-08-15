"Fantezi Futbol Passo" uygulaması devrede

İSTANBUL (AA) - Passo, "Fantezi Futbol Passo" adlı oyununun uygulamasını futbolseverlerin beğenisine sundu.

Passolig'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Passo, etkinlik dünyasının ardından oyun dünyasına giriş yaptı.

Dünyada birçok spor dalında büyük ilgi gören fantezi lig konseptini Süper Lig'e uyarlayan Passo, "Fantezi Futbol Passo" adlı oyunun uygulamasını futbolseverlerin beğenisine sundu.



Takım uçağıyla seyahat, oyuncularla antrenmanda tanışma fırsatı, uluslararası turnuvaları yerinde izleme gibi hediyelerin yanı sıra özel sürprizlerin de yer alacağı "Fantezi Futbol Passo" uygulaması, App Store ve Google Play'den indirilebiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, futbol dünyasının paydaşlarından biri olarak teknoloji tarafında da farkındalık yaratmanın kendileri için önemli bir misyon olduğunu bildirdi.

Kazancı, "Taraftarların Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak stadyumlara giriş yapması gibi operasyonel bir yeniliğin ardından işin eğlence tarafına da dokunmak istedik. Oyun dünyası sürekli gelişen bir sektör ve yakın zamanda Passo olarak bu alanda başka atılımlarımız da olacak. Fantezi Futbol Passo'nun, özellikle kullanıcılara özel deneyimler yaşatması anlamında büyük ilgi görmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

