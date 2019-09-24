Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligde 5. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı - Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü

Futbol: Süper Lig'de görünüm
spor 0
Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.


- Haftanın sonuçları


Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1




- Puan durumu


Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR5 4 1 0 12 5 7 13 2. FENERBAHÇE5 3 1 1 11 6 5 10 3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP5 3 1 1 10 10 0 10 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR5 2 2 1 8 5 3 8 5. YUKATEL DENİZLİSPOR5 2 2 1 5 2 3 8 6. ÇAYKUR RİZESPOR5 2 2 1 5 4 1 8 7. GALATASARAY5 2 2 1 6 6 0 8 8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR5 2 1 2 11 6 5 7 9. TRABZONSPOR5 1 3 1 7 7 0 6 10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR5 1 3 1 4 4 0 6 11. BEŞİKTAŞ5 1 2 2 7 8 -1 5 12. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR5 1 2 2 5 8 -3 5 13. GÖZTEPE5 1 2 2 1 4 -3 5 14. ANTALYASPOR5 1 2 2 5 9 -4 5 15. MKE ANKARAGÜCÜ5 1 2 2 3 7 -4 5 16. KASIMPAŞA5 1 1 3 5 7 -2 4 17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR5 0 3 2 6 8 -2 3 18. GENÇLERBİRLİĞİ5 0 2 3 5 10 -5 2


- Gelecek haftanın programı


Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!
Araçtan in, bisiklete bin
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor
Isparta SDÜ Hastanesinde Başhekim değişti
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçtular
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta çiğ köfteısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASIISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI18 Eylül 2019
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştuIsparta'da Gözde Balık tezgahları coştu18 Eylül 2019
Isparta'da Trafik KazasıIsparta'da Trafik Kazası20 Eylül 2019
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu20 Eylül 2019
Isparta'da Prostat Kanseri ile ilgili önemli açıklamaIsparta'da Prostat Kanseri ile ilgili önemli açıklama17 Eylül 2019
Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi 17 Eylül 2019
DAVRAZ ZİYARETÇİLERE 12 AY HİZMET VERECEKDAVRAZ ZİYARETÇİLERE 12 AY HİZMET VERECEK17 Eylül 2019