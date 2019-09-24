İSTANBUL - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
- Puan durumu
Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR5 4 1 0 12 5 7 13 2. FENERBAHÇE5 3 1 1 11 6 5 10 3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP5 3 1 1 10 10 0 10 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR5 2 2 1 8 5 3 8 5. YUKATEL DENİZLİSPOR5 2 2 1 5 2 3 8 6. ÇAYKUR RİZESPOR5 2 2 1 5 4 1 8 7. GALATASARAY5 2 2 1 6 6 0 8 8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR5 2 1 2 11 6 5 7 9. TRABZONSPOR5 1 3 1 7 7 0 6 10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR5 1 3 1 4 4 0 6 11. BEŞİKTAŞ5 1 2 2 7 8 -1 5 12. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR5 1 2 2 5 8 -3 5 13. GÖZTEPE5 1 2 2 1 4 -3 5 14. ANTALYASPOR5 1 2 2 5 9 -4 5 15. MKE ANKARAGÜCÜ5 1 2 2 3 7 -4 5 16. KASIMPAŞA5 1 1 3 5 7 -2 4 17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR5 0 3 2 6 8 -2 3 18. GENÇLERBİRLİĞİ5 0 2 3 5 10 -5 2
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)