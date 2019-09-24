İSTANBUL - Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.

45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.



53. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok yakın direk dibinde yatarak topun ağlara gitmesini önledi.



54. dakikada Medipol Başakşehir müsabakada öne geçti. Guldbrandsen'in ceza sahası yayının solundan şutunda savunmadaki Douglas'a çarpan top Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız futbolcu, altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

61. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Skrtel'in kafayla vurduğu top kaleci Karius'ta kaldı.



62. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında, Crivelli'nin pasıyla Beşiktaş yarı sahasını geçen Guldbrandsen, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.



68. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in sert şutunda kimsenin dokunamadığı ve kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak ters taraftaki köşe gönderinin dibinden taça gitti.

73. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak Yılmaz, kalesini terk ederek ceza sahasının dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrılamayınca takımını önemli bir pozisyondan etti.



77. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.



81. dakikada ceza sahası içinde Epureanu'nun formasından çektiği Burak Yılmaz yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa, önce aut kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Arslanboğa, penaltıya hükmetti. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1

89. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Burak Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta Skrtel, kendisini topun önüne atarak büyük bir tehlikeyi önledi.



Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

Süper Lig'deki son üç maçında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan, Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Beşiktaş, 5 haftada 5 puan toplayabildi.

Evindeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 14 maçta rakiplerine yenilmedi.



Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 14 maçta yenilgi görmedi.



Beşiktaş, taraftarı önündeki bu müsabakalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.



Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasında gol atma serisini de 31 maça çıkardı.

VAR'la gelen penaltı

Beşiktaş, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda kazandığı penaltıyla golü buldu.

Yine kalesini gole kapatamadı

Bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında da rakibinin golüne engel olamadı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde kalesinde gol gördü.



Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 9 gole karşın 12 kez topu ağlarından çıkardı.

Taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı

Beşiktaşlı taraftalar, karşılaşmada kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetimini istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in golünden sonra "Yönetim istifa" "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı.

Kartlar havada uçuştu

Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa, 11 kez sarı kartına başvurdu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas ve Necip Uysal, Medipol Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel ile yardımcı antrenör Stjepan Tomas kart gören isimler oldu.