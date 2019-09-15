



Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Mukairu, Chahechouhe, Leschuk

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Ntep (Dk. 30 Ziya Alkurt), Adebayor

Goller: Dk. 2 Leschuk (Antalyaspor), Dk. 44 Adebayor (Penaltıdan) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ufuk Akyol, Dk. 43 Nazım Sangare (Antalyaspor)





ANTALYA - Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

2. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Özkan'ın pasıyla altı pas üzerinde topla buluşan Leschuk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü atan Arjantinli futbolcu, gol sevincini, bir süre önce antrenmanda sakatlanıp operasyon geçiren takım arkadaşı Harun Kavaklıdere'nin formasını diğer oyuncularla birlikte göstererek yaşadı.

13. dakikada Nazım Sangare'nin sağ çaprazdan şutunda top, yandan az farkla auta çıktı.

40. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahasında topla buluşan Lopes'in şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Ziya Alkurt'un şutunda Nazım Sangare'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak yeniden kornere gitti.

Hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucunda Nazım Sangare'nin topa elle müdahale ettiğine karar vererek, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıyı kullanan Adebayor, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan, müsabaka öncesi seremonide 1984-1987 yılları arasında Antalyaspor forması giyen ve önceki gün vefat eden Hasan Elidemir için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.