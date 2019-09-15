



KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta 17. Hartlap Şalvar Güreş Müsabakası düzenlendi.

Merkez Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde düzenlenen müsabakalara Türkiye'nin farklı illerinden 550 sporcu katıldı.

Güreşçilerin kısa şalvar giydiği müsabakalar kıran kırana geçti.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından finalde rakibi Enes Bandırma'nın sakatlanması üzerine Anıl Kılıçsallayan hükmen galip gelerek başpehlivan oldu.

Şampiyonada ayrıca 30 kiloda Ozan Datlı, 35 kiloda İsmail Hakkı Tarakçı, 40 kiloda Ekrem Arslan, 45 kiloda Ekrem Odabaş, 50 kiloda İsmail Söyler, 55 kiloda Yavuzhan Karadoğaner, 60 kiloda Mehmet Yüce, 65 kiloda Ali Çam, 70 kiloda Akşemsettin Teke, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Nuri Temur ve 85 kiloda Mahmut Bulut birinciliğe ulaştı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 50 yıldır Kırgızistan ve Kazakistan'da yapılan Dünya Göçebe Olimpiyatları'nın 2020'de 120 ülkenin katılımıyla İstanbul'a alındığını belirtti.

İstanbul'da yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk güreşi için önemine dikkat çeken Hopur, şunları kaydetti:

"İlk defa 5 bin yıllık tarihi olan Orta Asya'dan çıkıp en son Kahramanmaraş'ta, Hartlap'ta, Bertiz Boyalı'da ve Göksun'da devamını getiren şalvar güreşimiz, 2020 Göçebe Olimpiyatları'nda 120 ülkenin katılacağı güreş olarak yer almıştır. Bundan sonra şalvar güreşi sadece Bertiz ve Kahramanmaraş'ta değil dünyanın her yerinde herkesin yapabileceği spor branşı haline gelecektir."

Hopur, geleneksel sporlara destek veren herkese teşekkür etti.

Törene katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de yaptıkları konuşmalarda bu spor branşının önemine değindi.

Organizasyonda dereceye giren sporculara, kupa, madalya ile para ödülü verildi.