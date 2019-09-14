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Fikret Orman, Beşiktaş'ın puanından değil oyunundan memnun

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "Maç sonucu itibarıyla, aldığımız puan itibarıyla memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz" - "İnşallah Gazişehir Gaziantep maçının da iyi geçeceğini ümit ediyorum. Ondan sonra da iyi bir

Fikret Orman, Beşiktaş'ın puanından değil oyunundan memnun
spor 0
Isparta Düğün Salonları


ADANA - İBRAHİM ERİKAN - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldıkları puandan memnun olmadıklarını ancak oyunlarının yükseliş ivmesine geçmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fikret Orman, Adana'da katıldığı çeşitli etkinliklerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Bu sene iyi bir takım kurduklarını ifade eden Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini dile getirdi.

Orman, takımları açısından ilk 3 haftayı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Maç sonucu itibarıyla, aldığımız puan itibarıyla memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz. İnşallah Gazişehir Gaziantep maçının da iyi geçeceğini ümit ediyorum. Ondan sonra da iyi bir çıkış yakalayacağımızı umut ve tahmin ediyorum."

Yaklaşık 2,5 sene görev süresi kaldığını kaydeden Orman, "Başkanlık sürem bittiğinde beni kamuoyu değerlendirir. Başkan olarak ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.


- "A Milli Takım çok iyi gidiyor"


Fikret Orman, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ı değerlendirerek, şunları ifade etti:

"A Milli Takım çok iyi gidiyor. Bence özellikle Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi bizim önümüzü bayağı bir açtı. Eğer içeride oynayacağımız Arnavutluk ve sonrasında Fransa maçı, hele Fransa'dan puan veya puanlarla dönebilirsek iş bitmiş olur. İnşallah da öyle bir şey olur diye umut ediyorum. Hele ki İzlanda maçını içeride oynayacağız, Arnavutluk karşısında seyrettiğim İzlanda'yı bizim burada rahat yenmemiz lazım."

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