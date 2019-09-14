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'Beşiktaş'ta iz bırakacak bir iş yapmak istiyorum'

Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Elneny, "Hedefleri olan bir kulüp olduğu için burayı seçtim." dedi.

'Beşiktaş'ta iz bırakacak bir iş yapmak istiyorum'
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, siyah-beyazlı takımda iz bırakmak istediğini söyledi.

Kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Elneny, Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Her şey gerçekten çok güzel. Herkes yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Burada gerçekten kendimi ailede gibi hissediyorum." dedi.

İzlediği ilk Beşiktaş maçındaki atmosferin çok güzel olduğunu aktaran Mısırlı futbolcu, "Her şeyden önce stat muazzam. Taraftarımız muhteşemdi. Maçın başından sonuna kadar hiç susmadılar. Bir oyuncu için taraftarın bu kadar büyük destek vermesi, oyunun her anında arkanızda olduğunu hissettirmesi çok önemli." diye konuştu.

Mohamed Elneny, hedefleri olan bir kulübe geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Benim için şampiyonluk, kupa, Avrupa Ligi'nde hedefi olan, ilerlemeye açık bir kulüp olması çok önemliydi. Hedefsiz bir takıma gitmek istemiyordum ve bu beni cezbetti. Beşiktaş geçen sezon şampiyon olmamış olabilir, kupada yer almamış olabilir, belki de bu yüzden benim için önemli bir fırsattı. Çünkü hedeflerime ulaşarak hem kendi adıma hem de takım adına iz bırakacak bir iş yapmak istiyorum. Hedefleri olan bir kulüp olduğu için burayı seçtim."

Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili izlenimlerini anlatan Elneny, "İzlenimlerime göre kesinlikle doğru bir tercih yapmışım. Takımın antrenman yapma ve oyun şekli bana uygun. Topa sahip olmaya çalışan, oyuna hükmetmeye çalışan bir oyun yapısı var. Bütün bunları görünce de buranın doğru tercih olduğunu söylüyorum. Hocanın bu oyun anlayışıyla inşallah çok güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Salah ile kardeş gibiyiz"

Mohamed Elneny, Liverpool'da forma giyen vatandaşı Muhammed Salah ile çok iyi arkadaş olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salah ile çok uzun bir zamandır birlikteyiz. Mısır'da aynı takımda oynadık. Birlikte Basel'e gittik, o oradan Chelsea'ye gitti. Söylediğim gibi çok yakınız. Arkadaştan öte kardeş gibiyiz. Hem çok iyi bir oyuncu hem de çok önemli bir karakter. Bugün kariyerimle ilgili karar vereceğim zaman onu ararım, fikirlerini öğrenirim. O da aynı şekilde davranır. Mesela Chelsea'ye gitmeden önce uzun uzun konuştuk. Oyunculuk tarafından da çok zekidir. Mesela daha önce çok fazla gol pozisyonuna girerdi, bunların bir tanesini değerlendirirdi. Bunun üzerine o kadar çalıştı ki bugün iki gol pozisyonuna girdiğinde birini gole çevirme kapasitesine sahip. Onu hem oyuncu hem de karakter olarak çok seviyorum."

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