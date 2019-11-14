Bakan Kasapoğlu, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılışında konuştu:

"Marka ülke olacağız. Türkiye'nin her alanda, sağlıktan ekonomiye, teknolojiden spora kadar, marka ülke olmaması için sebep yok" - "Son sekiz yıldaki sportif tesisleşme atağıyla, ülkemizin dört bir noktasında, en ücra yerlerde dahi inanılmaz bir tesisleşm

Bakan Kasapoğlu, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılışında konuştu:
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Marka ülke olacağız. Türkiye'nin her alanda, sağlıktan ekonomiye, teknolojiden spora kadar marka ülke olmaması için sebep yok." dedi.

Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, sporun birleştirici ve dönüştürücü rolüyle hem bireyler hem de toplumlar için çok önemli bir olgu olduğunu söyledi.

Pek çok mesajı, öğretici yanı olan sporun, empatiyi, centilmenliği ve takım çalışmasını öğreten bir yol olduğuna değinen Kasapoğlu, bağımlılık ile şiddetle mücadeleye de katkı sunduğuna dikkati çekti.

Spor yapanlara bakıldığında, sporun bu rollerinin pek çok şekliyle yaşam tarzlarına nüfuz ettiğinin görüldüğünü aktaran Kasapoğlu, "Sporun bu kazanımlarının hem toplumsal yaşama hem de bireylerin davranışlarına çok önemli katkıları vardır. Bununla birlikte sporun endüstriyel anlamda kazandırdıkları da var. Spor turizmi, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, sporcuların ithal edilmesi veya ihraç edilmesi var. Bunlar, ülkelerin ekonomik parametreleri içinde ağırlığı her geçen gün artan değerlerdir." diye konuştu.


- "Spor turizminde çok önemli avantajlara sahibiz"


Antalya'da sona eren Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın ardından spor turizmi stratejisini hazırlayacaklarını anlatan Kasapoğlu, Türkiye'nin hem tesisleşmesiyle hem insan kaynağıyla hem de sahip olduğu coğrafi özellikleriyle çok önemli avantajlara sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin spor turizminde çok önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Kasapoğlu, "Hem dünyanın en genç nüfusuna sahip bir ülkeyiz hem de coğrafi anlamda imkanlarımız var. Son sekiz yıldaki sportif tesisleşme atağıyla, ülkemizin dört bir noktasında, en ücra yerlerde dahi inanılmaz bir tesisleşme var. Mahalle bazlı spor alanlarından büyük statlara kadar, devasa bir tesisleşme." ifadelerini kullandı.


- "(Boş zamanlarda spor yaparım) diye bir şey yok"


Gençlik ve Spor Bakanlığının projeleriyle spor kültürü güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerlediklerine değinen Kasapoğlu, pek çok branşta da sportif başarıları artan bir ülke konumuna geldiklerini bildirdi.

Sporun bireysel ve sosyal işlevlerinin yanı sıra, pek çok kesimi çok yakında ilgilendirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "İnsanın olduğu her yerde sporu konuşmak, çalışma yapmak mümkün. Spor yaptığımızda hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı oluyoruz. Bu doğrudan ülkelerin sağlık harcamalarını ilgilendiriyor. Ruhen sağlıklı olmak, topluma direkt katkı sağlayan bir konu. Sporu, fiziksel ve teknik bir konu olmaktan öte, çok boyutlu bir şekilde, ekonomiyi ve pazarlamayı da içeren bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Çok önceleri Türkiye'de bütün branşlarda sporcu yetiştirme imkanı bulunmadığını, başta tesis imkansızlıkları olmak üzere, gençleri ve toplumun bütün yaş gruplarını spora yönlendirmekte sıkıntılar yaşandığını anlatan Kasapoğlu, bugün gelinen süreçte sayısal anlamda tesis konusunda hiçbir sorun kalmadığını söyledi.

Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte sporun tabana yayılması için daha çok mesafe katetmeleri gerektiğini belirterek, "Sporun boş zamanlarda yapılan bir faaliyet olduğu algısı halen yaygın. 'Boş zamanlarda spor yaparım' diye bir şey yok. Sporu hayatın doğal akışında, yemek yemek gibi günün bir parçası yapmamız lazım. Spor ülkesi olmanın, spor turizminde başarılı olmanın yolu buradan geçiyor. Bu konu aileden başlıyor. Anne ve babalar başta olmak üzere, öğretmenlerimizce okul öncesinden itibaren çocuklarımızın takibini sıkı bir şekilde yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirdikleri projeyle, ilkokul üçüncü sınıfta bulunan 1 milyon 200 bin çocuğun tarandığını belirten Kasapoğlu, bu çalışmaya hızla devam edeceklerini dile getirdi

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesindeki 100 günde, 100 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aştıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, 2020'ye kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretmeyi amaçladıklarını bildirdi.


- "EURO 2020'de bizi çok güzel bir süreç bekliyor"


Türk bayrağını başarısıyla dünyanın dört bir yanında göndere çeken sporcularla gurur duyduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Marka ülke olacağız. Türkiye'nin her alanda, sağlıktan ekonomiye, teknolojiden spora kadar, marka ülke olmaması için sebep yok. Gençliğimiz, imkanlarımız var. Gençliğimizi imkanlarla buluşturma gayretimiz var. Bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında göndere çektiren sporcularımızın başarıları bizim için en önemli sevinç kaynaklarından biri. Bu başarıları artıracağız. Yarınların Türkiye'sini şekillendirecek gençlerimizde bu potansiyeli görüyorum. Yarın milli takımımızın EURO 2020 yolunda önemli İzlanda maçı var. Fransa'yı Türkiye'de mağlup ettik, bu ilkti. Yarın inşallah İzlanda'ya dersini sahada centilmence verdikten sonra, EURO 2020'de bizi çok güzel bir süreç bekliyor."


- Kongreye 998 katılımcı


Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, kongreye 11'i yabancı 36 konuşmacı ile toplam 998 bilim insanının katıldığını duyurdu.

Kongrenin ana temasının "Spor bilimlerinde kalite ve akreditasyon" olduğunu ifade eden Günay, dernek çalışmalarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Spor Bilimleri Derneğinin eski başkanlarından 81 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Muratlı'ya yaptığı çalışmalardan dolayı onur plaketi takdim etti.

Kongre, 16 Kasım'da sona erecek.


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