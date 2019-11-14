A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: EURO 2020'ye gitmeyi garantilemek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile oynayacakları maçta finallere gitmeyi garantilemek istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: EURO 2020'ye gitmeyi garantilemek istiyoruz
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile oynayacakları maç öncesi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"Burada başlamıştık, inşallah yarın burada bitireceğiz." sözleriyle basın toplantısına başlayan Güneş, "2020 Avrupa Şampiyonası için iyi başladık, sonuna geldik, yarın da iyi bitirmek istiyoruz. Fransa grubun favori takımıydı. İzlanda ile çekişeceğimiz aşikardı. Şu anda avantaj bizde gözüküyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Fransa'dan 4 puan aldık ama İzlanda'dan puan alamadık. Yarın puan ya da puanları alırsak, garantilemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Finallere gitmeyi hak ettiklerini aktaran Güneş, "Bize düşen görev, yarın bu işi bitirebilmek. Buna hazırız. Takım halinde soğukkanlı olmak zorundayız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Fizik gücü iyi, duran topları iyi kullanan, kazandığı toplarla hızlı çıkmayı düşünen bir takım. Tedbirler alarak kendi takımımızı sahaya süreceğiz. Sahamızda, taraftarlarımızın önünde güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Hem oyun hem de davranış olarak olumlu işler yaptık. Yarın da taraftarlarla birlikte ses getirecek şekilde futbolun güzelliklerini sunarız." diye konuştu.

İzlanda ile deplasmanda oynadıkları ve yenildikleri ilk maç öncesinde Fransa'yı mağlup ettiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, şu an her anlamda hazır olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Kabul etmek gerek ki Fransa, İzlanda'dan daha iyi oyunculardan kurulu bir takım. O müsabakayı oynadığımız koşullar ile İzlanda maçını oynadığımız koşullar farklıydı. Planlama yaparken gidip gelme süresi önemli. Seyahat etmenin ne kadar zararlı olduğunu hepimiz gördük. Biz Fransa ile oynayıp oraya gittik. Düşündüğümüz oyunun altında kaldık. Yarın bu tip bir mazeretimiz olmayacak. Kendi gücümüzü gösterip, İzlanda'ya karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Maç bittiğinde beraberlik de bize yetiyor ama beraberlik için kontrollü oyun bizim tamamen savunmada olacağımızın göstergesi değil. Tedbirlerimiz olacak ama kendi futbolumuzu oynamaya çalışacağız."

"Cenk büyük ihtimalle iki maçta da olmayacak"

Şenol Güneş, "Cenk Tosun'un sakatlık haberini aldık. Kadroda olmayacak. İrfan Can Kahveci'nin de oynaması zor gözüküyor. Sakat oyuncuların durumuyla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz?" sorusuna, sitemli bir şekilde, "İzlanda bizden daha iyi çalışıyor. Antalya'da kamp yaptılar ve içeri kuş bile sokmadılar. Bizim burada herkes girip çıkıyor. 'Cenk'i hiç söylemeyeyim, yarına kadar bekleyeyim.' dedim ama ben buraya gelmeden haberler gitmiş." yanıtını verdi.

Durumu merak edilen oyunculardan Cengiz Ünder'in bir sorunu olmadığını aktaran Güneş, "Cenk Tosun sakat. Antrenmanın son anında pas esnasında Cenk'in kasığında bir açılma oldu. Çok ciddi boyutta gözükmüyor ama Cenk büyük ihtimalle iki maçta da olmayacak. 1 haftada düzelecek bir sakatlık. Bizim şanssızlığımız oldu. Futbol böyle bir şey. Kaptan Emre Belözoğlu da 1 haftadır iyi çalışıyor ve şu an iyi durumda. Başlayıp başlamayacağı ile ilgili daha sonra karar vereceğim. Sağlıklı olarak bizimle beraber." şeklinde konuştu.

Güneş, Moldova Milli Takımı'nın başına getirilen Türk teknik direktör Engin Fırat'la ilgili olarak, "Engin'i iyi tanırım. Almanya'da yetişti, Milan'da da antrenörlük yaptı. İşkodra'ya gittiğimizde orada bir takım çalıştırıyordu ve onunla görüşmüştüm. Göreve geldikten sonra hiç görüşmedim. İşi zor. Moldova futbola ikinci planda bakan bir ülke. Aslında iyi oyuncular çıkıyor. Milli takımı benimseme konusunda sıkıntıları var gibi gözüküyor. Epureanu da gitmeme kararı aldı milli takıma. Sıkıntılı ve zor. Ona başarılar diliyorum." yorumunda bulundu.

Tüm dezavantajları yenerek mevcut duruma geldiklerine dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yarınki müsabakayı iyi bir şekilde bitirmeliyiz. Andorra'ya gittiğimiz zaman da ilk defa rahat bir maça çıkmayı düşünüyoruz. Maç bitene kadar heyecanlı, coşkulu, arzulu bir takım ve ülke olmak istiyoruz. Futbol adına doğruları yapmak istiyoruz. Güzel bir imtihandan geçeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çağlar Söyüncü: Son bir adım kaldı

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İzlanda maçını kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini belirtti.

Yarın kendilerini güzel bir atmosferin beklediğini vurgulayan Çağlar, "Şimdiye kadar olduğu gibi taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Hazır durumdayız. Tabii ki hocamız geldiği ilk günden beri bu finallere kalma hedefini söylüyordu. Gruplara iyi başladık ve şimdi son bir adım kaldı. Yarın sahaya 3 puan için çıkacağız. Grup liderliği bizim için çok önemli. Takım halinde elimizden geleni yapacağız. Şu anda her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Gruplarda milli takımın yalnızca 3 gol yediğinin hatırlatılması üzerine Çağlar, "Çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Hep birlikte iyi defans ve hücum yapıyoruz. Bunu sadece geri dörtlüye bağlamıyorum, takım halinde iyi savunma yapıyoruz. Defans oyuncuları ön plana çıkıyor ama takımın uyumu çok iyi." açıklamasını yaptı.

Çağlar, İngiliz ekibi Leicester City'deki başarılı performansıyla ilgili, şöyle konuştu:

"Oraya gittiğim ilk günden beri oynasam da oynamasam da her zaman futbola odaklanmaya çalışıyordum. Çünkü profesyonel futbolcularız. Her zaman istediğiniz olmuyor. Kendinizi beğenebilirsiniz ama sonuçta hocanın takdiri. Ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bana gelecek süreyi bekledim. Bu sene de bana forma şansı geldi. Kendimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Takım halinde iyi gidiyoruz. İyi bir ligde oynuyorum. Çok iyi takımlar ve futbolcular var."

Milli oyuncu, efsane İngiliz golcü Gary Lineker'in kendisiyle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle paylaşmasıyla ilgili, "Havalimanında çok erken bir saatti. Maçtan sonra yorgunluk da vardı. İlk başta birbirimizi tanımadık. Güvenlik görevlileri fotoğraf çektirirken yüzüne baktım. Ben onu tanıdım, o da beni tanıdı. Öyle bir istek geldi ve ben de "Tabii ki memnuniyetle." dedim. O da Leicester City patentli bir oyuncu. Aramızda güzel bir diyalog geçti. Benim için unutulmazdı. Ona teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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