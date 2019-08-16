Üniversitelere elektronik kayıt (e-Kayıt) dönemi başladı

YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini bugünden itibaren 21 Ağustos saat 23.59'a kadar YÖK'ün e-Devlet üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu "e-Kayıt" uygulaması ile gerçekleştirebilecek.



019 YKS sınavı yapıldı. Şimdi öğrenciler üniversitelere kayıt döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İlk adım üniversitelere e-kayıt dönemi ne zaman başlayacak ve sona erecek sorusu ise yanıt buldu.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci başladı.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının önceden belirlenen 19-21 Ağustos yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos'a alınması kararı alındığı anımsatıldı.



ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara yüz binlerce öğrenci katılıyor.



Bu kapsamda 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 16-21 Ağustos tarihlerinde, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.



e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.