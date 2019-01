Basının güçlü olmadığı ülkelerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Ülkemizde basının uzun bir geçmişi mevcuttur. Cumhuriyet ile birlikte güçlenen basınımız, bugün itibariyle gelişmiş ülkelerin basını ile aynı imkanlara sahip olmamasına rağmen, onların hiç de gerisinde olmayan bir hizmet üretmektedir.Yerel basınımız da ülke şartlarıyla paralellik arz eden bir gelişim göstermektedir. Türkiye 'ye baktığımızda Isparta medyasının önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz.Tüm Anadolu illerinde olduğu gibi Isparta 'da da medya kuruluşlarının sahiplerinin büyük özverilerde bulunarak kurumlarını ayakta tutmaya çalıştığını, çalışanların da çok sevdikleri mesleklerini her türlü olumsuzluğa rağmen icra etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini biliyorum. Kıt imkanlarla hizmet üretmeye çalışan basın mensuplarının verdiği mücadeleyi tebrik ediyorum.Bu vesileyle radyo, dergi, internet, gazete ve televizyonumuz başta olmak üzere medyamızın her türlü kolunda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda zor şartlar altında mesai kavramı gözetmeksizin yoğun emek sarf eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.Isparta Belediye Başkanı olarak her zaman doğru, dürüst ve tarafsız çalışan basınımızın yanında ve destekçisi olduğumu bir kez daha beyan ediyorum.