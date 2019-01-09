Diyanet İşleri Başkanliği İle Sağlik Bakanliği Arasinda “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında hastanemizde kurulan “Manevi Destek Birimimiz”faaliyetlerine devam Ediyor.Bu protokolde ; Diyanet İşleri Başkanlığı İle Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, kurum ve kuruluşlarda talep eden hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline, içinde bulundukları şartlar göz önünde bulundurularak hastaların iyileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla moral, motivasyon ve Manevi Destek sağlamaya, Dini-Manevi konularda Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri sunmaya yönelik Usul, Esas ve yükümlülükleri belirtilmektedir. .Türkiye’de Manevi Destek ve Rehberlik Hizmeti 07/01/2015 Tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği pilot olarak 6 İlde uygulanmaya başlanmıştır. Bunlar : Ankara, İstanbul, Ordu, Erzurum, Kayseri ve Samsun’dur2016 Yılı Aralık ayından itibaren Manevi Destek Hizmetine 14 İlde uygulamaya geçilmiştir.2018 Yılı Temmuz ayında ise ISPARTA’nın da içerisinde bulunduğu Toplam 38 İl’de 105 Hastanede ve 130 Personelle Manevi Destek Hizmetine devam edilmektedir .Manevi destek birimimiz pazartesi- salı- çarşamba- perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü 2 personelle hizmet vermektedir.