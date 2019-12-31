Yerli otomobil TOGG sipariş rekoruna koşuyor! İşte son rakam...
Türkiye'nin 60 yıllık hasreti Başkan Erdoğan'ın yerli otomobilleri tanıtmasıyla son bulmuştu. Tasarımı ve teknolojil yenilikleriyle büyük beğeni toplayan Türkiye’nin Otomobili’ne verilen ön sipariş şimdiden 120 bini aştı. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve tüketiciler 2022 yılının sonunda satışa çıkacak olan yerli otomobil için adeta sıraya girdi. İşte merak edilen son rakamlar...
Türkiye'nin 60 yıllık rüyası yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve büyük bir organizasyonla dünya kamuoyuna tanıtıldı. Dünyada büyük yankı uyandıran SUV ve Sedan modelleri için kurumlar ve tüketiciler sıraya girdi.
Türkiye’nin Otomobili’ne verilen ön sipariş şimdiden 120 bini aştı. Bu sayının gün geçtikçe daha artması bekleniyor.
SİPARİŞ YAĞIYOR
Hem teknolojik özellikleri hem de tasarım ile kamuoyundan tam not alan Türkiye’nin Otomobili’ne şimdiden sipariş yağdı. Yalnızca Devlet Malzeme Ofisi, 30 bin adet sipariş vereceğini açıkladı. Taksici esnafı da 20 binin üzerinde alım yapacağını kamuoyuna duyurdu. Ayrıca özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor kulüpleri ve tüketicilerin de siparişleri ile birlikte Türkiye’nin Otomobili’ne talep şimdiden 120 bini aştı.
SEVİYE 2 OTONOM OLACAK
Türkiye’nin otomobili şehir içi trafik pilotu özelliğini de içeren ileri sürücü destek sistemleri sayesinde “Seviye 2+” otonom sürüş kabiliyetine sahip olacak ve kullanıcılarının trafikteki yükünü hafifletecek. Otomobil, TOGG mühendisleri tarafından tasarlanan sürekli geliştirilebilir mimari sayesinde “Seviye 3 ve ötesi” otonom sürüş dönüşümüne uygun ve hazır altyapıya sahip olacak.
C-SUV’LARIN AKS MESAFESİ EN UZUNU
Türkiye’nin Otomobili, C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunacak. Türkiye’nin otomobili düşük toplam sahip olma maliyeti sunacak.
8 YIL PİL GARANTİSİ
Türkiye’nin otomobili, ileri Lityum-iyon pil teknolojisi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlayacağı teknik avantajlar sayesinde 8 yıl boyunca pil garanti güvencesine sahip olacak. Elektrikli motor (e-motor) teknolojisi kullanıcılarına beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunarak sürüş standartlarını yeniden tanımlayacak. Türkiye’nin Otomobili’nin kullanıcıları dilerlerse 200 beygir güç sunan tek e-motor ile arkadan çekişli (RWD) versiyonu, veya toplam 400 beygir güç sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonu tercih edebilecek.
İLK YERLİ ARABA HAVALİMANLARINDA BOY GÖSTERECEK
2022 yılında seri üretime geçecek olan ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tüm havalimanlarında Follow me kullanacağını açıkladı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Havalimanlarımızda “#KarbonsuzHavalimanı Projesi” kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!” paylaşımını yaptı.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI: HER YIL 8-10 BİN ARAÇ ALACAĞIZ
Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak kaç adet yerli otomobil alacaksınız?" sorusuna ise, "Almak için sabırsızlanıyoruz. Jandarma ve polis teşkilatı olarak 50 bin araç portföyümüz var. Bunda büyük ve zırhlı araçlar da var. Bizde ortalama 8-10 yılda bir döngü sağlanıyor. O döngü içerisinde alabileceğimiz, her yıl 5-6 bin ya da 8-10 bin civarında bir talebe karşılık geliyor. Tabi tüm branşlar içerisinde." cevabını verdi.
YENİ MALATYASPOR'DAN YERLİ OTO SİPARİŞİ
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor tanıtımı yapılan yerli otomobilden 15 tane sipariş verme kararı aldığını açıkladı
BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."
200 ARACINI YERLİYLE DEĞİŞTİRECEK
Türkiye’nin en büyük konut üreticileri arasında yer alan DAP Yapı, sektörde örnek bir atılıma imza attı. Şirket, 200 adet şirket aracını yerli otomobille değiştirecek
İLK YABANCI TALİBİ OLDU
Yerli otomobilin ön gösteriminin gerçekleştirilmesinin ardından otomobile ilk yabancı talip Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yaptığı paylaşımda, "Elektrikli otomobili satın alma fikrinin bana ve meslektaşlarıma ilgi çekici geleceğine inanıyorum" dedi.
DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI DELLA MİLES'TEN YERLİ OTOMOBİL SİPARİŞİ
Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD’li şarkıcı Della Miles, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda yerli otomobil için Türkiye’yi tebrik ederek kendi siparişini de verdi. Della Miles otomobilden bir fotoğraf paylaşarak, “Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra ilk talep benden, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum” diye yazdı.