Türkiye'nin 60 yıllık rüyası

yerli otomobil

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve büyük bir organizasyonla dünya kamuoyuna tanıtıldı. Dünyada büyük yankı uyandıran SUV ve Sedan modelleri için kurumlar ve tüketiciler sıraya girdi.



Türkiye’nin Otomobili’ne verilen ön

sipariş

şimdiden 120 bini aştı. Bu sayının gün geçtikçe daha artması bekleniyor.

SİPARİŞ YAĞIYOR

SEVİYE 2 OTONOM OLACAK

C-SUV’LARIN AKS MESAFESİ EN UZUNU

8 YIL PİL GARANTİSİ

İLK YERLİ ARABA HAVALİMANLARINDA BOY GÖSTERECEK

BAKAN SOYLU AÇIKLADI: HER YIL 8-10 BİN ARAÇ ALACAĞIZ

YENİ MALATYASPOR'DAN YERLİ OTO SİPARİŞ

200 ARACINI YERLİYLE DEĞİŞTİRECEK

İLK YABANCI TALİBİ OLDU

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI DELLA MİLES'TEN YERLİ OTOMOBİL SİPARİŞİ