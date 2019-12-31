ISPARTA CHP'DE KONGRE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sütçüler'de de eski ilçe başkanımız Halil Bilgiç tekrar seçildi

tekrar seçildi Keçiborlu'da 3 aday vardı ve Volkan Üstündağ seçildi

seçildi Aksu'da 2 aday vardı ve bu adaylardan Hakan Aydın seçildi

seçildi Yalvaç'ta 3 aday vardı ve Ali Arar seçildi

Sütçüler, Keçiborlu, Gönen, Aksu, Yalvaç'ta gerçekleştirilen kongrelerde yeni ilçe başkanları belli oldu.Kongre sürecini değerlendiren CHP il başkanı Ahmet Kürkçü 15 Ocak 2020'ye kadar kongre sürecinin tamamlanacağını söyledi.Kürkçü: '' İlk kongremizi Sütçülerde yaptık;Kongrelere yılbaşından sonra devam edeceğiz 3- 4 ve 5'şinde diğer ilçelerimiz var.Yani 15 Ocak 2020'ye kadar ilçe kongrelerini bitireceğiz, daha sonra Şubat ayı içerisinde il kongrelerini yapacağız , bunu genel merkez belirliyor, Tahminime göre Mayıs ayı gibi de Genel Kurultayı'mız olacak. Ağır ağır da il başkanı adaylarımızda çıkmaya başladı. Kongrelerde aday adayları arkadaşlarımızda konuşma yapıyor,hareketli demokrasi içerisinde bir kongre dönemi yaşıyoruz. '' Dedi.