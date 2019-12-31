ISPARTA CHP'DE KONGRE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Sütçüler, Keçiborlu, Gönen, Aksu, Yalvaç'ta gerçekleştirilen kongrelerde yeni ilçe başkanları belli oldu.
Kongre sürecini değerlendiren CHP il başkanı Ahmet Kürkçü 15 Ocak 2020'ye kadar kongre sürecinin tamamlanacağını söyledi.
Kürkçü: '' İlk kongremizi Sütçülerde yaptık;
- Sütçüler'de de eski ilçe başkanımız Halil Bilgiç tekrar seçildi
- Keçiborlu'da 3 aday vardı ve Volkan Üstündağ seçildi
- Aksu'da 2 aday vardı ve bu adaylardan Hakan Aydın seçildi
- Yalvaç'ta 3 aday vardı ve Ali Arar seçildi
Kongrelere yılbaşından sonra devam edeceğiz 3- 4 ve 5'şinde diğer ilçelerimiz var.Yani 15 Ocak 2020'ye kadar ilçe kongrelerini bitireceğiz, daha sonra Şubat ayı içerisinde il kongrelerini yapacağız , bunu genel merkez belirliyor, Tahminime göre Mayıs ayı gibi de Genel Kurultayı'mız olacak. Ağır ağır da il başkanı adaylarımızda çıkmaya başladı. Kongrelerde aday adayları arkadaşlarımızda konuşma yapıyor,hareketli demokrasi içerisinde bir kongre dönemi yaşıyoruz. '' Dedi.