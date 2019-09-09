Yerli Dijital Kripto Para Geliyor

Yerli Dijital Kripto Para Geliyor
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Merkez Bankası harekete geçti! 'Yeni para' geliyor
Dünyada birçok örneği hayata geçirilen dijital para sistemi için Merkez Bankası da adım atıyor. 11'inci Kalkınma Planı’na göre blok zincir tabanlı, dijital Merkez Bankası parası uygulamaya konulacak. Birçok sektörde karşımıza çıkacak yerli dijital para sisteminin uluslararası alanda dev projelerde de kullanılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’de yayımlandı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak. 11. Kalkınma Planı’nda mali piyasalara ilişkin hedefler arasında blokzincir (blockchain) tabanlı dijital merkez bankası parası dikkat çekiyor.

Son dönemde Türkiye’de kripto paralara karşı çok ciddi bir ilgi var. Bundan 5-6 yıl önce daha çok ‘hızlı para kazanma’ yöntemi olarak görülen kripto paralar bugün gerçekten alternatif bir ödeme yöntemi olarak konuşuluyor. Tüm dünyada da bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hükümetler, devletler, büyük finansal kuruluşlar bu konuda çalışmalarını hızlandırmış durumda. Blockchain ‘dünya ekonomisinin geleceği’ olarak görülüyor.

“YERLİ DİJİTAL PARAYA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Türkiye'nin önde gelen kripto para alım-satım platformlarından Bitci.com Kurucusu ve Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çağdaş Çağlar,11 Kalkınma Planı’nda yer alanda yerli dijital para adımının çok önemli olduğunu belirterek “Türkiye’nin blockchain teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için böyle vizyon belgelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna paralel olarak, Borsa İstanbul, TÜSİAD, Takas İstanbul, TÜBİTAK, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu merkezli çok sayıda kurumun da bu teknolojiyle ilgili detaylı çalışmalar yaptıkları biliniyor” diye konuştu.

Bugün kripto para yatırımcılarının birçoğunun blockchain teknolojisinin işleyişine hâkim olmadığını söyleyen Çağlar, “Bu alandaki bilinirliği artırarak önemli finansal kuruluşları da burada oyunun içine çekebilirsek Türkiye’nin bu alanda yeni bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyorum. Biz de Bitci.com olarak bu yolculukta ülkemizin yanındayız ve bu yolculuğa elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

YERLİ KRİPTO PARA HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Kripto paraların bugün dünyadaki kullanım alanları nispeten sınırlı olarak görülse de aslında bu her geçen gün gelişiyor. Burada en önemli konu regülasyonlar. Ülkeler bunları geliştirdiği ve yasal sınırları çizdiği sürece kripto paraların da kullanım alanları genişlemeye devam edecek.

Yerli kripto paranın hangi alanlarda kullanılacağına dair ipuçları veren Çağlar “Bu paralar her sektörde kullanılabilir. Gerek güvenlik gerekse işlem hızı olarak baktığımızda blockhain gelecekteki ödeme sistemleri teknolojilerinin tamamına hayat verecek bir altyapı sunuyor. Uzun vadede tahminimiz Bitcoin’in devletlerin ve merkez bankalarının rezerv parası olacağı ama gündelik hayatta Bitcoin değil, alt coinler kullanılacak. Yani günlük hayatta belli noktalarda TL yerine, ülke olarak çıkaracağımız dijital parayı kullanıyor olacağız” dedi.

YERLİ DİJİTAL PARANIN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Dijital paranın vatandaşa katkılarından bahseden Çağlar, en önemli avantajın para transferinde işlem hızı olduğunu belirtti. Çağlar sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün dünyanın diğer ucuna, tutar fark etmeksizin, bir para transferi yapmaya çalıştığınızı düşünün… Hem zaman hem de komisyon ücretlerini göz önüne aldığınızda müthiş bir kaybınız var. Kripto para bu verimsizliği aslında ortadan kaldırıyor. Transfer hızları sadece saniyelerle ölçülüyor. Bir yandan da bunu dünyanın en güvenli altyapısıyla yapıyor. Bu transferi gerçekleştirmek için herhangi bir yere gitmek zorunda değilsiniz. Keza yine bu transferi hafta sonları ya da resmî tatillerde bile gerçekleştirebilirsiniz.”

Fiziksel güvenlik açısından da vatandaşa avantaj sağladığından bahseden Çağlar , “Yerli dijital parayı banknotlar gibi yanınızda taşımanız gerekmediği için güvenlik riskiniz de normal paralara göre oldukça azalıyor” açıklamasında bulundu.

EV YATIRIMLARDA DİJİTAL PARALAR KULLANILACAK

Dünya ekonomisinin geleceği dijital paraların dev yatırımlarda da kullanılabileceğini söyleyen Çağlar, “Kullanım alanları bugün normal paraların kullanım alanlarının tamamını kapsıyor. Yani regülasyonlar oturduğu; bununla ilgili yerel ve uluslararası yasal çerçeveler hazırlandığı noktada bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Zaten bugün dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kendi dijital paralarını çıkarıyor olmalarının en büyük nedeni de bu potansiyeli görmüş olmaları” diye konuştu.

BİTCOİN’İN GELECEĞİ: 2021’E DİKKAT

Kripto paraların amiral gemisi durumunda olan bitcoinin geleceğine yönelik açıklamalarda da bulunan Çağlar, döngüsel sistemden bahsetti. Yarılanma denilen süreçle, Bitcoin’in dört yılda bir üretiminin yarı yarıya azaldığını açıklayan Çağlar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Günde dağıtılacak Bitcoin üretimi 7 bin 200’den 3 bin 600’e, şimdi de 1.800’e geldi. Her 4 yılda bir, üretim düşerken Bitcoin fiyatlarında da sert yükselişler gerçekleşiyor. En son çıkışı 2017’ydi, şimdi bu dört yıllık periyot 2021’de sona eriyor. Bitcoin ilk çıktığında fiyatı 1 sent’ti, 2 milyon katına kadar yükseldi. Ama elbette bugün yatırım yapanın daha sonrasında düşüşü de göze alması lazım. Çünkü düşecek de. Ama uzun vadede uzmanların tahmininin astronomik olmasının sebebi bu. “

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
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